Terror para 13 chicos en Florencio Varela: los hacían trabajar bajo lluvia, hambre y golpes

Dos mujeres fueron detenidas horas atrás acusadas de "reducción a la servidumbre", lo cual habría afectado a varios chicos y chicas menores de edad en Florencio Varela.

De acuerdo a lo que informaron fuentes judiciales, serían al menos 13 los damnificados, y según corroboraron, fueron sometidos -durante un largo tiempo- a trabajos y condiciones de vida "incompatibles con su edad, salud y desarrollo".

Condiciones inhumanas

Según surge del expediente, los chicos eran obligados a preparar cemento, levantar maderas, piedras y otros elementos pesados, hacer tareas de albañilería, cortar cañas con machetes para construir cercos, juntar en carretillas las heces y desperdicios de 31 perros y 2 caballos, cortar pasto, armar bultos pesados y alimentar animales. También debían ocuparse del cuidado y la limpieza de las casas, del mobiliario y de los animales del lugar, todo ello sin asistencia adulta adecuada y bajo condiciones consideradas peligrosas para menores.

Estas tareas se extendían durante todo el día e incluso hasta la medianoche, aun con lluvia y a la intemperie. También eran privados de alimento, expulsados al exterior en jornadas de frío o durante la noche si se resistían, y se les prohibía mantener contacto con vecinos o con personas ajenas al lugar para impedir que contaran lo que ocurría.

También eran coaccionados y manipulados en sus relatos ante autoridades judiciales o de supervisión estatal, y que recibían golpes, a veces con objetos contundentes, cuando se oponían a realizar esas tareas.

Asimismo, se detectó hacinamiento, suciedad, alimentación deficiente, falta de higiene, episodios en los que algunos chicos dormían en colecho con perros, y además eran obligados a seguir trabajando incluso cuando estaban enfermos, sin la atención médica necesaria y sin concurrir regularmente a la escuela, con afectación directa a sus derechos a la educación y a la salud.

Investigaciones, detenciones y puesta a resguardo de los menores

La investigación -a cargo del Dr. Ernesto Daniel Ichazo de la Fiscalpía N°8- también avanzó sobre un presunto encubrimiento agravado. En otra resolución se sostiene que dos funcionarias públicas de los Organismos de Niñez de Zona Oeste del conourbao habrían ayudado a ocultar, alterar o hacer desaparecer rastros y pruebas antes de un allanamiento.

Según el expediente, habrían utilizado información reservada sobre medidas investigativas para advertir a las principales imputadas y permitir que el lugar fuera acondicionado antes del procedimiento, con el objetivo de ocultar las condiciones reales en que vivían los menores. Además, se les atribuye no haber denunciado oportunamente hechos que ya conocían en el marco de sus funciones.

La causa avanzó con varios allanamientos en el lugar de explotación, así como en el domicilio de los funcionarios corruptos y sus oficinas, ello para rescatar a los niños, practicar el secuestro de sus teléfonos celulares, constatar las circunstancias denunciadas y apresar a los imputados.

Durante los allanamientos se secuestraron varios teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, entre ellos equipos Samsung y Apple, un disco rígido marca Seagate de 160 GB y documentación de interés para la investigación, consistente en legajos y demás constancias relevantes para el avance de la causa.

Lo procedimientos policiales fueron llevados a cabo tras un operativo de Cibercrimen contra las infancias y delitos conexos a la trata de personas de Berazategui, Policía de la Provincia De Buenos Aires a cargo del Subcomisario Matías Giménez y con apoyo de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.