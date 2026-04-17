Chequeo hepático gratuito en el Hospital El Cruce: cuándo y los detalles

El Hospital El Cruce llevará adelante una jornada de prevención y control de la salud hepática abierta a toda la comunidad. La iniciativa se realizará este viernes 17 de abril, de 9 a 15 horas, en los consultorios externos ubicados sobre la avenida Del Trabajo y Remedios de Escalada, en Florencio Varela.

La actividad consistirá en un chequeo hepático gratuito, sin necesidad de turno previo, destinado a personas mayores de 18 años. Durante la jornada, profesionales de la institución realizarán elastografías hepáticas, un estudio rápido, indoloro y no invasivo que permite detectar de manera temprana posibles daños en el hígado.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca promover la prevención y el diagnóstico precoz de enfermedades hepáticas, muchas de las cuales pueden desarrollarse sin presentar síntomas en sus primeras etapas. En este sentido, remarcaron la importancia de acceder a controles periódicos.

Quienes deseen participar deberán presentarse con al menos tres horas de ayuno. La convocatoria está abierta a toda la comunidad, sin necesidad de ser paciente habitual del hospital.

La jornada es impulsada por el equipo de salud del Hospital El Cruce, en articulación con organismos sanitarios, y forma parte de una estrategia más amplia orientada a la concientización y el cuidado de la salud pública.