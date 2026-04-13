Policía chocó mientras manejaba alcoholizado en Mendoza

Siga la denominada "pandemia" de conductores que manejan bajo los efectos del alcohol en Mendoza. Un efectivo de la policía provincial quedó involucrado en una causa, luego de chocar el auto que conducía contra otro vehículo cuya acompañante quedó con lesiones.

Ahora será la justicia la que tenga que determinar, en base a pericias de policía científica y de los respectivos seguros, sobre la responsabilidad de ambos conductores.

El uniformado de 37 años de edad estaba al mando su auto Fiat Siena y circulaba por la céntrica Avenida Paso de los Andes. Impactó de lleno contra un auto Renault Megane.

Como consecuencia del choque, la peor parte se la llevó la mujer que íba de acompañante en este último vehículo y testigos pidieron ayuda al 911 para que los médicos del Servicio Coordinado socorrieran a la mujer.

La víctima fue trasladada a la guardia del hospital Luis Lagomaggiore. Una vez que recibió asistencia por parte de los profesionales de la salud, se le informó a la familia que resultó con fractura de húmero derecho y lesiones leves.

El Ministerio Público Fiscal dio precisas instrucciones al personal policial para que realizaran el levantamiento de pruebas para cotejar responsabilidades de los conductores por el impacto entre los vehículos sucedido a la altura de Paso de los Andes y Paraguay.

Como primera medida se informó que al conductor del auto Siena, es decir, el efectivo policial; el test de alcoholemia le dio resultado positivo con el 1,43 gramos de alcohol en sangre.

Mendoza no adhirió a la ley nacional de alcohol cero, por ser una provincia vitivinícola, pero el máximo permitido para manejar es el 0,5%, muy alejado del 1,43% que dió en el análisis del acusado. El otro conductor (es decir el del Megane y cuya acompañante quedó lesionada) resultó con 0% de alcohol en sangre.

Ha sido calificado como "temerario" el accionar de conductores y conductoras que en esta provincia han superado el límite establecido por las autoridades para circular. Este tipo de hechos suceden a diario y no solo los fines de semana, donde se supone que la gente sale a divertirse.

En el último año han sido descubierto en controles aleatorios de la policía vial gran cantidad de mendocinos bajo los efectos del alcohol, incluídos funcionarios, legisladores, miembros del poder judicial y hasta figuras reconocidas de la sociedad local.

Este expediente judicial ahora se tramita en la Oficina Fiscal del departamento Godoy Cruz.