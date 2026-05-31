El reclamo del abuelo de Agostina Vega al único detenido: "Que confiese si hay más personas involucradas"

Miguel, el abuelo de Agostina Vega, le pidió a Claudio Barrelier, el principal sospechoso del asesinato de la adolescente de 14 años que "confiese" si hay más personas involucradas en el crimen ocurrido en la ciudad de Córdoba.

El hombre formuló el reclamo durante una entrevista televisiva que brindó luego de que trascendiera que el único detenido por el crimen habría intentado quitarse la vida en la cárcel.

"Me enteré apenas se conoció la noticia. No quiero que le pase nada porque quiero que confiese, que cuente si hay más personas involucradas", exigió Miguel.

Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba informaron que en la cárcel de Bouwer, donde está detenido Barrelier, se activó de manera preventiva el correspondiente protocolo de resguardo para garantizar la integridad física y psíquica del acusado por el crimen de Agostina, que podría volver a ser indagado por la Justicia.

Cómo sigue el estado de salud de la madre de Agostina

Miguel, por otra parte, dio detalles del estado de salud de Melisa Heredia, la mamá de la adolescente, que continúa internada. "Mi hija está un poco complicada, está en terapia y le hicieron varios estudios. Saltó que tiene un serio cuadro de deshidratación, había entrado con un pico de presión", contó.

El hombre junto a Elizabeth, la abuela de Agostina, fueron quienes informaron este domingo a la madre sobre la muerte de su hija. Es que Melisa había sido internada el sábado, antes de que apareciera el cuerpo de la menor, por pasar varios días sin comer ni tomar agua, lo que le produjo un grave cuadro de deshidratación que requirió asistencia clínica inmediata.

"Quiere saber más información y no se la queremos dar. El equipo de psiquiatras nos dijo que le dijéramos solamente eso", indicó Miguel respecto a las restricciones informativas impuestas para preservar la estabilidad de la mujer.