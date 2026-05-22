Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 22 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
IMPACTANTE

Bajó de su camioneta y asesinó a balazos a un hombre sin mediar palabra en la calle

El principal sospechoso quedó detenido y a disposición de la Justicia. Estaba acompañado por otra persona y se investiga como móvil del homicidio una vieja disputa familiar.

Un hombre de 39 años, identificado como Lucas Gastón Guzmán,, fue asesinado en plena vía pública y a sangre fría de dos disparos, después de que su atacante descendiera de una camioneta y abriera fuego.

El episodio se registró a las 19 horas de este jueves en la localidad correntina de Santa Lucía, frente a un comercio de la zona.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el principal sospechoso llegó a bordo de una Ford Ranger roja junto a un acompañante, cuando descendió de su vehículo y efectuó dos disparos contra la víctima, delante de varios testigos.

G.S, autor del asesinato quedó detenido y los investigadores apuntan a que utilizó un arma calibre 32 para ejecutar el asesinato.

 Los disparos fueron ejecutados a muy corta distancia, aunque todavía no se concluyó en que partes del cuerpo impactaron.

El presunto móvil del crimen

Por su parte, intentan determinar si la ejecución fue premeditada y la investigación sigue una pista que puede ser clave.

Los investigadores se centran en que pudo haber existido una vieja disputa familiar que arrastraba años de hostilidad, amenazas cruzadas y denuncias judiciales en el departamento de Lavalle.

La investigación la supervisó el fiscal de turno, Dr. Caceré, y por peritos de la Unidad Regional II de Goya.

Esta nota habla de:
1
Stray Kids llega por primera vez a Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Stray Kids llega por primera vez a Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

2
La Costanera será puro rock: bateristas de "Los Piojos", "Rata Blanca" y "Los Redondos" tocarán gratis
Noticias

La Costanera será puro rock: bateristas de "Los Piojos", "Rata Blanca" y "Los Redondos" tocarán gratis

3
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

Últimas noticias de Crimen