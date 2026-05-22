Bajó de su camioneta y asesinó a balazos a un hombre sin mediar palabra en la calle

Un hombre de 39 años, identificado como Lucas Gastón Guzmán,, fue asesinado en plena vía pública y a sangre fría de dos disparos, después de que su atacante descendiera de una camioneta y abriera fuego.

El episodio se registró a las 19 horas de este jueves en la localidad correntina de Santa Lucía, frente a un comercio de la zona.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el principal sospechoso llegó a bordo de una Ford Ranger roja junto a un acompañante, cuando descendió de su vehículo y efectuó dos disparos contra la víctima, delante de varios testigos.

G.S, autor del asesinato quedó detenido y los investigadores apuntan a que utilizó un arma calibre 32 para ejecutar el asesinato.

Los disparos fueron ejecutados a muy corta distancia, aunque todavía no se concluyó en que partes del cuerpo impactaron.

El presunto móvil del crimen

Por su parte, intentan determinar si la ejecución fue premeditada y la investigación sigue una pista que puede ser clave.

Los investigadores se centran en que pudo haber existido una vieja disputa familiar que arrastraba años de hostilidad, amenazas cruzadas y denuncias judiciales en el departamento de Lavalle.

La investigación la supervisó el fiscal de turno, Dr. Caceré, y por peritos de la Unidad Regional II de Goya.