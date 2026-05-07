Atención, jubilados de ANSES: Sandra Pettovello confirmó los montos a cobrar en mayo 2026

La primera semana de mayo está por finalizar y quedan pocos días para el comienzo del calendario de pagos de la ANSES. En este contexto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó los montos que percibirán los jubilados en sus próximos cobros.

El ajuste aprobado por la cartera social se basará en la inflación de marzo de 2026, que fue del 3,4%. Además de los haberes de los adultos mayores, también se actualizarán asignaciones como la AUH y otras prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Además, se confirmó la continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima, con el objetivo de reforzar los ingresos de los sectores de menores haberes en un contexto económico duro para llegar a fin de mes.

Jubilaciones en mayo 2026: cómo quedan los haberes con el aumento

Con el aumento de mayo, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $393.174. A ese monto se le suma el bono extraordinario de 70.000 pesos, por lo que el ingreso total para quienes perciben el haber base completo será de $463.174.

En este punto, el refuerzo no se aplica de manera uniforme, ya que es proporcional según el haber de cada beneficiario. Por ejemplo, si en mayo el ingreso es de $413.174, el bono será de $50.000 para completar el tope establecido.

Esto se debe a que la ANSES fijó un límite máximo de $463.174 (resultado de la suma entre la mínima y el bono completo). Quienes superen ese monto no recibirán el refuerzo.

Aumento para las pensiones

En paralelo, además de los haberes del régimen general, la ANSES también confirmó los nuevos valores para otras prestaciones, siempre con la incorporación del bono extraordinario:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $384.539,28.

: $384.539,28. Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez : $345.221,87.

: $345.221,87. Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10.

En cuanto al calendario de pagos, el cobro de la jubilación mínima comenzará el lunes 11 de mayo para las personas con DNI finalizado en 0, y se extenderá de manera progresiva durante los días siguientes según la terminación del documento.

Jubilados de ANSES tiene un 3,38% de aumento en sus haberes, que comienzan a pagarse el lunes 11 de mayo (Imagen ilustrativa).

Cabe recordar que el actual sistema de movilidad previsional fue establecido por el Decreto 274/2024, que modificó el esquema anterior de aumentos trimestrales.

Desde su implementación, las actualizaciones pasaron a realizarse de manera mensual y se determinan en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Consejos clave para jubilados

De cara al próximo inicio del calendario de pagos, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano recuerda que la ANSES no solicita datos personales, claves bancarias ni información sensible por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto.

En ese sentido, se recomienda descartar cualquier comunicación que circule fuera del sitio oficial www.anses.gob.ar y que derive a formularios, enlaces o contactos no oficiales.

Por otro lado, en relación con los cobros, si no hubo modificaciones recientes en la situación del beneficiario, no es necesario realizar ningún trámite adicional. Esto incluye al bono extraordinario, que se acredita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de gestión previa.