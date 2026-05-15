Jubilados de ANSES: ¿Quiénes cobran este viernes 15 de mayo y cuánto se paga con el bono?

Termina la primera semana completa de pagos de mayo 2026. Este viernes 15, se acreditan los haberes para un nuevo grupo de jubilados y pensionados.

A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), perciben sus ingresos con el último ajuste del 3,4% por movilidad y el bono de refuerzo extraordinario.

Jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran este viernes 15 de mayo?





El esquema unificado de la ANSES establece que hoy tienen disponible el dinero en sus cuentas bancarias los titulares con:

Jubilados y pensionados (haberes mínimos) : DNI terminados en 4 .

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 8 y 9.

Los beneficiarios pueden retirar el efectivo por cajeros automáticos o utilizar los fondos directamente realizando compras con su tarjeta de débito, lo cual permite además acceder a los beneficios de reintegros vigentes.

Montos oficiales para los jubilados: ¿Cuánto se cobra este viernes?





Para quienes reciben su haber hoy, la liquidación total incluye el aumento mensual y el bono de refuerzo:

Haber mínimo base: se ubica en $393.174,10. Bono de refuerzo: se acredita un pago extra de $70.000. Total garantizado: ningún beneficiario de este grupo cobrará menos de $463.174,10.

Para quienes superan levemente la mínima, se liquida un bono proporcional hasta alcanzar el "techo" de los $463.174,10.

¿Cómo sigue el calendario de pagos la próxima semana?





Tras la jornada de hoy, el cronograma para los jubilados de la mínima entrará en una breve pausa por el fin de semana y se reanudará el lunes para completar el resto de las terminaciones de documento:

Lunes 18 de mayo: DNI terminados en 5.

Martes 19 de mayo: DNI terminados en 6.

Miércoles 20 de mayo: DNI terminados en 7.

Jueves 21 de mayo: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados: ¿Quiénes cobran hoy, viernes 15 de mayo?

¿Cómo se compone el cronograma para el resto de los jubilados?





Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Los titulares de Pensiones No Contributivas terminan de percibir sus haberes este viernes, por lo que su calendario está finalizando.

Si se tienen dudas sobre el monto depositado, se puede descargar el recibo de haberes desde la aplicación Mi ANSES o mediante la web oficial con la Clave de la Seguridad Social, verificando el ítem bajo el nombre de "Refuerzo previsional".