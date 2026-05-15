Atención, embarazadas: ANSES paga $141.286 durante mayo, ¿en qué fechas?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el esquema de pagos correspondiente a mayo de 2026 y, dentro de ese cronograma, se destaca la acreditación de $141.286 para titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

Durante este período, quienes reciben la AUE percibirán un incremento del 3,38% en sus ingresos, en línea con la actualización establecida por la fórmula de movilidad vigente. Este ajuste responde al índice de inflación y busca sostener el poder adquisitivo de las prestaciones sociales.

Como ocurre con otras asignaciones, el organismo deposita mensualmente el 80% del monto total, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se cumplan los requisitos vinculados a los controles de salud y el nacimiento.

Fechas de pago de la AUE en mayo

El calendario de pagos de la AUE se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo





Los pagos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria declarada por la titular, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Montos y extras que se cobran en mayo

En mayo de 2026, el valor total de la AUE asciende a $141.286 tras el aumento aplicado. Sin embargo, como se indicó, el cobro mensual directo corresponde al 80%, es decir, $113.028,80. El porcentaje restante se abona una vez que se acreditan los controles médicos obligatorios.

A este ingreso se suman otros beneficios compatibles. En el caso de la Prestación Alimentar, los valores vigentes son:

$72.250 para familias con un hijo.

$113.299 para familias con dos hijos.

$149.425 para familias con tres hijos o más.





Por su parte, el Complemento Leche alcanza los $53.290 en mayo, y está destinado a garantizar una adecuada nutrición durante el embarazo.

Las beneficiarias de la AUE recibirán otros extras junto a sus ingresos, como la Prestación Alimentar y el Complemento Leche.

Quiénes pueden acceder a la AUE

La Asignación por Embarazo está dirigida a personas gestantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Pueden acceder:

Personas desocupadas.

Trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo.

Monotributistas sociales.

Trabajadoras de casas particulares registradas.

Personas inscriptas en programas sociales.

Para percibir la prestación es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre ellos tener un embarazo de al menos 12 semanas, contar con DNI vigente y, en el caso de extranjeras, acreditar un mínimo de tres años de residencia en el país. También es obligatorio estar inscripta en el Programa Sumar+ y no contar con cobertura de obra social.