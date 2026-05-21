En medio de la "ola polar", ¿cuándo vuelve a salir el sol en Buenos Aires?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo para los próximos días en Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, de cara a un fin de semana largo producto del feriado del 25 de Mayo.

En una semana en donde el frío polar parece no aflojar, se dio a conocer que las temperaturas irán subiendo lentamente, aunque la nubosidad seguirá. ¿Y cuándo sale el sol en el AMBA?

Consumado este jueves, el viernes será otro día de mucho frío en Buenos Aires. Se espera una jornada con un cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 7 grados. Para la tarde, la máxima irá hasta los 13 grados.

Ya el sábado se espera una leve mejora, que anticipará lo que ocurrirá los días siguientes. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima escalará hasta los 15 grados. El sol saldrá "a pleno" después de varias jornadas, y estará presente toda la tarde.

El domingo cierra la semana con una mínima que sube, aunque la máxima no tanto: habrá una temperatura entre los 11 y los 16 grados. Para los amantes de los días lindos, las noticias no son las mejores, ya que el cielo volverá a estar mayormente nublado.

Fin de semana largo gracias al lunes, feriado por el 25 de Mayo, en donde el día se presentará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 12 grados, mientras que la máxima irá hasta los 19 grados.

El martes arranca la semana con un cielo despejado, en donde habrá algunas nubes por la tarde, pero "nada grave". En cuanto a la temperatura, habrá una continuidad.