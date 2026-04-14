Mascherano pegó el portazo, renunció al Inter Miami y dejó a Messi sin DT

Javier Mascherano presentó su renuncia como entrenador del Inter Miami de Lionel Messi por "motivos personales".



El Jefecito había llegado en noviembre de 2024 tras trabajar en las Juveniles de la Selección Argentina, y en su primera experiencia como entrenador de clubes estuvo al frente del equipo en el Mundial de Cubes, donde llegó a octavos de final, y salió campeón de la MLS.



Mascherano, de 41 años tenía contrato hasta fines de 2027. Dirigió 67 partidos al Inter Miami, con 38 triunfos, 15 empates y 14 derrotas.

En diciembre último, conquistó la MLS Cup, el primer título en la historia de Inter Miami, tras vencer a Vancouver Whitecaps.

El comunicado del Inter Miami

"Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador principal del Inter Miami CF", comienza el mensaje de despedida de Mascherano, publicado por el club en un comunicado.

"Ante todo, me gustaría agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, en cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente en los jugadores, que nos hicieron posible vivir momentos inolvidables. También quiero dar las gracias a los fans y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos.", añadió el escrito.

"Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseando lo mejor al Club de ahora en adelante. No tengo ninguna duda de que el Club seguirá logrando éxitos en el futuro", cerró.





Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.



%uD83D%uDD17 https://t.co/fHUABSFBhp pic.twitter.com/LFJ61zB6y3 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

La palabra de Jorge Más sobre la renuncia de Mascherano al Inter Miami



Jorge Mas, propietario de Inter Miami, escribió unas emotivas palabras de despedida en el comunicado difundido por el club: "Javier siempre formará parte de la historia de este club y siempre ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF. No solo por ser una parte clave de logros inolvidables, como ganar la MLS Cup y la histórica actuación del equipo en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que dio con su dedicación y su trabajo diario al frente del equipo. Respetamos su decisión y estamos profundamente agradecidos por todo lo que ha aportado, deseándole nada más que lo mejor en su futuro profesional y personal".