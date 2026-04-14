Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

DANZA DE NOMBRES

Los técnicos que suenan para reemplazar a Mascherano en Inter Miami y su vínculo con Messi

Comienzan las especulaciones sobre quién será el próximo entrenador del Inter Miami tras la renuncia de Javier Mascherano.

Juan Riera
Juan Riera

Tras la renuncia de Javier Mascherano por motivos personales, el Inter Miami inició la búsqueda de un nuevo entrenador y analiza opciones con vínculo directo con Lionel Messi. Ángel Guillermo Hoyos será el interino, mientras Jorge Mas toma la determinación sobre el nuevo entrenador.

Uno de los que suena con más fuerza es Xavi Hernández, aunque parece que las relaciones entre el capitán de Las Garzas y el DT no están del todo bien y eso le restaría posibilidades.

Otro es Marcelo Gallardo, quien está en libertad de acción tras su salida de River Plate y que congenia bien con el campeón del mundo en Qatar 2022.

Por detrás están las alternativas de Martín Palermo y Hernán Crespo, quienes se llevan bien con Leo Messi

Y el último es Ernesto Valverde, otro que fue entrenador de Messi en Barcelona y que dejaría el Athletic de Bilbao el 1 de julio.

Tres entrenadores fuera de la lista de favoritos que están libres son Matías Almeyda, que acaba de salir del Sevilla. Xabi Alonso que no tomó una nueva chance tras su traumática salida del Real MadridGareth Southgate, de buena relación con David Beckham con quien coincidió en la Selección de Inglaterra.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Abel Pintos vuelve al Gran Rex: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Abel Pintos vuelve al Gran Rex: cuándo y dónde comprar las entradas

5
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

Últimas noticias de Inter Miami