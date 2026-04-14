Los técnicos que suenan para reemplazar a Mascherano en Inter Miami y su vínculo con Messi

Tras la renuncia de Javier Mascherano por motivos personales, el Inter Miami inició la búsqueda de un nuevo entrenador y analiza opciones con vínculo directo con Lionel Messi. Ángel Guillermo Hoyos será el interino, mientras Jorge Mas toma la determinación sobre el nuevo entrenador.

Uno de los que suena con más fuerza es Xavi Hernández, aunque parece que las relaciones entre el capitán de Las Garzas y el DT no están del todo bien y eso le restaría posibilidades.



Otro es Marcelo Gallardo, quien está en libertad de acción tras su salida de River Plate y que congenia bien con el campeón del mundo en Qatar 2022.

Por detrás están las alternativas de Martín Palermo y Hernán Crespo, quienes se llevan bien con Leo Messi.

Y el último es Ernesto Valverde, otro que fue entrenador de Messi en Barcelona y que dejaría el Athletic de Bilbao el 1 de julio.

Tres entrenadores fuera de la lista de favoritos que están libres son Matías Almeyda, que acaba de salir del Sevilla. Xabi Alonso que no tomó una nueva chance tras su traumática salida del Real Madrid y Gareth Southgate, de buena relación con David Beckham con quien coincidió en la Selección de Inglaterra.