Se olvidó las figuritas del Mundial en el bolsillo y vivió la peor pesadilla: "Dolor"

Las redes sociales suelen convertir situaciones cotidianas en fenómenos virales. En esta oportunidad, el protagonista fue un joven que compartió en TikTok el descuido que terminó rompiendo sus ilusiones de completar el álbum de figuritas del Mundial.

Más allá de las risas y los comentarios que generó el video, la historia despertó el susto de miles de coleccionistas que se imaginaron viviendo una situación similar y dejó una gran lección sobre el cuidado de cosas tan preciadas.

Un descuido, miles de pesos perdidos y un sueño a la mitad.

Un descuido arruinó sus figuritas del Mundial y la reacción se volvió viral





Todo comenzó cuando el usuario de TikTok "alejandrovivas03" olvidó varias figuritas del Mundial 2026 en el bolsillo de un pantalón.

Sin advertirlo, su novia colocó la ropa en el lavarropas y puso en marcha el ciclo habitual. Lo que parecía una jornada común terminó convirtiéndose en una escena digna de una comedia.

A través de un breve video, acompañado por la canción "Doma" de Jósean Log, el joven mostró el estado en el que quedaron las figuritas después del accidente doméstico y generó gran polémica.

Decenas de figuritas del Mundial 2026 perdidas por un error.

En el clip pueden verse los stickers completamente arrugados, rotos y pegados entre sí como consecuencia del agua, los productos de limpieza y el movimiento del lavado.

Más allá de perder una importante cantidad de figuritas, el "dolor" se produjo cuando se percató de que entre las dañadas aparecían algunos futbolistas reconocidos como Lionel Messi.

La combinación entre frustración, enojo y humor terminó siendo clave para que la publicación se viralizara rápidamente en todo el mundo y generara importantes debates.

Algunos usuarios expresaron su indignación por la pérdida de las figuritas y aseguraron que sentirían el mismo dolor si les ocurriera algo similar.

Otros, en cambio, decidieron tomarse la situación con humor y compartieron anécdotas personales relacionadas con objetos olvidados en los bolsillos antes del lavado.

También hubo quienes salieron a defender a la novia del joven, argumentando que revisar los bolsillos es responsabilidad de quien usa la ropa y no de quien la lava. Ese debate sumó aún más comentarios y participación a la publicación.

Una historia que terminó en comedia.

Más allá del accidente, el video volvió a demostrar el enorme interés que despiertan las figuritas de los mundiales entre los aficionados. De hecho, para muchos, completar el álbum es una tradición que demanda tiempo, dinero y paciencia, por lo que perder parte de la colección puede resultar especialmente frustrante.

Sin embargo, en esta ocasión, la historia terminó encontrando un costado positivo. Lo que comenzó como un simple descuido doméstico se transformó en una importante enseñanza sobre responsabilidad y cuidado.