Un argentino de 58 años murió en un brutal incendio de un edificio en Mallorca

Un argentino de 58 años murió después de inhalar humo durante un incendio que se desató en un edificio de nueve pisos en la ciudad española de Mallorca. El siniestro también provocó la muerte de una mujer británica de 68 años y dejó varios heridos.

El fuego se desató durante la madrugada del jueves 11 de junio en un departamento ubicado en la zona turística de Magaluf. El inmueble, llamado Trianon II, forma parte de un conjunto habitacional situado sobre la calle Martín Ros García al 18.

Según las primeras investigaciones, el origen del siniestro habría estado relacionado con una falla eléctrica en una heladera. En pocos minutos, las llamas avanzaron hacia otras viviendas y provocaron graves daños.

Como gran parte de los residentes dormía cuando comenzó el incendio, muchos advirtieron lo que ocurría cuando la situación ya era crítica. Algunos intentaron controlar el fuego por sus propios medios, pero el humo y la intensidad de las llamas lo hicieron imposible.

Finalmente, los vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia cerca de las 5.20 de la mañana. A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo con bomberos y personal sanitario.

Personas asistidas y lo que se sabe de los dos fallecidos

En total, 27 personas recibieron asistencia médica por distintas afecciones vinculadas al incendio. Además, dos pacientes permanecen internados en estado grave y otros dos siguen bajo observación con lesiones leves en el Hospital Son Espases de Palma.

Una mujer de 77 años sigue en observación médica tras sufrir quemaduras de primer grado y una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Según el último parte de salud, se encuentra estable y fuera de peligro.

Con el avance de la investigación, las autoridades confirmaron que dos personas murieron a causa de la inhalación de humo. Una de ellas era el ciudadano argentino de 58 años que residía en el edificio.

El incendio se produjo en la madrugada del jueves, por la aparente falla eléctrica en una heladera (Captura video).

Las primeras versiones señalan que trabajaba como socorrista en un hotel de la zona turística. Su cuerpo fue hallado en uno de los pasillos de la novena planta.

La segunda víctima fatal fue una mujer británica de 68 años. Hasta ahora no se difundieron oficialmente sus identidades. De acuerdo con la Guardia Civil, ambos fueron encontrados en el mismo sector del edificio y todo indica que quedaron atrapados por la intensa humareda mientras intentaban ponerse a salvo.

Así trabajaron las autoridades tras el incendio (Imagen: Municipio de Calvià).

En diálogo con el diario El País, el jefe de Bomberos, Xisco Bonnín, explicó: "Era en la tercera planta. El incendio era bastante violento, bastante potente. Ha costado un poco, pero hemos podido hacernos con el incendio y acceder al edificio".

El responsable del operativo también remarcó que "la mayor causa de las víctimas es el humo, efectivamente". Además, aseguró que el fuego fue "tan violento y con tanta carga de fuego" que llegó a romper ventanas e incluso la puerta de una de las viviendas.