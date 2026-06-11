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Jueves, 11 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
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Lo dio todo: se incendió el estudio de TV, pero el meteorólogo se quedó para terminar de informar el pronóstico

El periodista advertía sobre la proximidad de tornados cuando comenzó el incidente, pero continuó con su tarea a pesar del humo que invadió el piso.

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Lo que comenzó como una cobertura habitual del pronóstico del tiempo terminó en una escena de película, entre terror y comedia: el meteorólogo de una cadena de televisión siguió informando sobre las alertas por tornados a pensar de que el estudio de TV se estaba prendiendo fuego.

El insólito episodio ocurrió el último lunes, en la emisora en KFSM-TV de Arkansas, Estados Unidos, cuando Noah Simmons explicaba la evolución de distintos fenómenos climáticos peligrosos y una de las luces del estudio comenzó a incendiarse, generando humo en plena transmisión en vivo.

El estudio se incendiaba, pero el meteorólogo nunca dejó de informar.
El estudio se incendiaba, pero el meteorólogo nunca dejó de informar.

Lejos de abandonar su puesto o interrumpir el informe, el especialista en meteorología decidió seguir brindando información a la audiencia, a la vez que advirtió a un integrante del equipo técnico para que controlara el problema.

"Se acaba de incendiar el estudio, pero tenemos dos advertencias por tornados, así que tenemos que seguir monitoreándolas y cubriéndolas en vivo", afirmó Simmons en medio del momento de tensión.

La grabación muestra cómo el humo comienza a extenderse por el estudio y a afectar la visibilidad. Aun así, el meteorólogo no dejó de seguir la trayectoria de los tornados ni pidió salir del aire. Incluso, en algunos momentos se lo observa intentando dispersar el humo con sus propias manos mientras seguía hablando ante las cámaras.

Las dramáticas imágenes y la actitud del profesional llamó la atención de miles de usuarios en Internet, que destacaron su compromiso con la cobertura de una situación climática que, al parecer, consideraba prioritaria para los televidentes.

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