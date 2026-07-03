Qué anticipó el lobo marino para el partido de Argentina vs. Cabo Verde: "Es messilover"

El lobo marino paralizó a los hinchas este viernes al revelar el resultado del próximo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Tras el rotundo éxito de su primer pronóstico, el simpático mamífero reapareció en las redes para determinar el destino del conjunto nacional frente a su par de Cabo Verde.

El espécimen, bautizado cariñosamente como Reggie por sus seguidores en la red social, ya cuenta con el antecedente directo de haber vaticinado con total exactitud el debut de la Scaloneta, donde Argentina goleó por 3 a 0 a Argelia. Aquella demostración de precisión consolidó su estatus de vidente oficial en internet y generó que miles de fanáticos esperaran con ansiedad este nuevo veredicto futbolístico.

Qué muestra el viral que es tendencia en el Mundial 2026

Las imágenes exponen al protagonista nadando con velocidad en una enorme pileta olímpica techada, rodeada por tribunas de colores celeste, naranja y amarillo. El cuidador preparó una plataforma blanca justo al borde del agua, donde colocó cuidadosamente dos banderas impresas sobre papel: la de Argentina a la izquierda y la de Cabo Verde a la derecha. El animal emergió de la superficie con una energía desbordante y se posicionó de frente a los símbolos patrios para dar su veredicto final.

Con una mirada fija que traspasa la pantalla, el célebre oráculo observó detenidamente ambas opciones durante unos breves segundos. Sin dudar un instante, se inclinó de manera evidente hacia el sector izquierdo, donde se ubicaba la bandera albiceleste con su sol central. El remate del clip audiovisual muestra al ejemplar abriendo grande su boca y emitiendo un potente sonido festivo directo hacia la cámara, un gesto interpretado por los usuarios como un grito anticipado de victoria.





La reacción de las redes sociales ante el pronóstico

La caja de comentarios de la publicación se transformó rápidamente en un festival de humor y un fuerte cruce entre hinchadas locales y extranjeras. Del lado argentino, la locura fue total: la gente colmó el posteo con frases contundentes como "anulo mufa y elijo creer", "te quiero mucho Reggie" y propuestas de todo tipo para "nacionalizarlo argentino" debido a su evidente patriotismo. Muchos aseguraron que el animal es claramente "messilover" por su enorme devoción hacia los colores de la bandera.

Por otra parte, la parcialidad de Brasil y los hinchas de Cabo Verde no tardaron en manifestar su absoluto descontento con la predicción del mamífero. Los usuarios del país vecino inundaron el espacio virtual con cientos de banderas brasileñas combinadas con las del rival de turno, mientras expresaban su lamento con un directo "estás en contra de nosotros". Entre rezos, memes y lamentos que decían "espero que esté equivocado", los fanáticos rivales sentenciaron que el animal fallará esta vez.