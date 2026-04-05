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FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 6 de abril, según las encuestas

La placa negativa ya genera especulaciones y los sondeos en redes empiezan a marcar una tendencia clara entre los participantes. Enterate más, en la nota.

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" está más caliente que nunca. Cruces, alianzas y romances mantienen todo en ebullición. Tras una semana movida por el ingreso de Tamara Paganini, se viene una nueva gala de eliminación. En redes, los sondeos ya anticipan quién podría dejar el juego este lunes 6 de abril por decisión del público.

El tablero se reconfiguró con una jugada fuerte del líder semanal, Martín Rodríguez. Andrea del Boca y Jessica Maciel recibieron la fulminante, lo que las mandó directo a placa y sin chance de nominar. En paralelo, Brian Sarmiento obtuvo inmunidad y quedó fuera de riesgo. Así, la placa de nominados se armó con Andrea, La Maciel, Zilli, Cinzia, Yipio, Eduardo, Lola y Manu.

Con ese panorama, las encuestas digitales empezaron a marcar tendencia. En un relevamiento de la cuenta "Mundo Famosos", algunos participantes aparecen mejor posicionados. Manuel y Andrea reúnen 3,1%, mientras que Eduardo suma 3,7%, ubicándose entre los más respaldados por el público.

Un escalón más abajo figuran La Maciel, con 5%, y Lola, con 7,1%. Ambos nombres todavía tienen margen dentro del juego, aunque sus números no terminan de garantizar tranquilidad de cara a la definición.

Los nominados de esta semana en "Gran Hermano". (Foto: Instagram/ @granhermanoar).
Los nominados de esta semana en "Gran Hermano". (Foto: Instagram/ @granhermanoar).

En la zona crítica, en cambio, se encienden las alarmas. Zilli alcanza el 10,4% y Yipio sube al 18,4%. Sin embargo, quien concentra la mayor cantidad de votos negativos es Cinzia, con un contundente 48,9%. Si la tendencia se mantiene, todo indica que sería la próxima en abandonar la casa en una gala que promete tensión total.

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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