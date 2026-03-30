La histórica Tamara Paganini volvió a "Gran Hermano", y dispuesta a todo: "Esta es mi casa y ellos son okupas, hay que sacarlos..."

Con la salida voluntaria de Mavinga de "Gran Hermano: Generación Dorada", empezaron a circular versiones sobre quién ocuparía su lugar. Aunque el nombre de Graciela Alfano sonaba con fuerza, en las últimas horas Santiago del Moro confirmó que Tamara Paganini será quien ingrese al reality de Telefe. Finalmente, en la gala de eliminación del 30 de marzo, Tamara atravesó la puerta dorada y se convirtió en la nueva participante. Desde que puso un pie en la casa comenzó a jugar, e hizo una fuerte advertencia.

El conductor lo había anticipado horas antes en sus redes sociales con un mensaje que encendió todas las alarmas: "Hoy 22.25hs vuelve ella a su casa... y vuelve por todo. Bienvenida Tamara". La noticia cayó como un baldazo de agua fría entre los fanáticos y también entre los propios hermanitos, que todavía no terminan de procesar lo que se les viene encima.

Cuando la puerta se abrió y Tamara apareció en el living, los rostros de los participantes reflejaron una mezcla difícil de disimular. Hubo sonrisas forzadas, abrazos protocolares y algunas miradas que lo decían todo: adentro saben quién es Tamara, saben de qué se trata su historia en el reality y conocen su personalidad confrontativa. La exfinalista de la edición 2001, aquella en la que quedó segunda detrás de Marcelo Corazza, no necesita presentación. Con 27 años en aquel entonces y hoy con más de 50, Tamara vuelve con la misma intensidad que la caracterizó hace un cuarto de siglo.

Los primeros minutos de Tamara en la casa fueron un termómetro de lo que viene. Sus nuevos compañeros la recibieron con cortesía, pero la preocupación asomaba en cada gesto. Todos saben que esta mujer no viene a hacer amigos. "Vuelve por todo", dijo Del Moro antes de su ingreso, y la frase quedó flotando como una advertencia. Porque Tamara no es cualquier participante: fue una de las figuras más polémicas y destacadas del formato original, y su regreso después de 25 años promete sacudir los cimientos de una convivencia que ya venía tensa por peleas, renuncias y cruces fuertes.

Minutos después del recibimiento, Paganini entró por primera vez al confesionario, y esa fue la primera vez que mostró sus cartas, pero con el público. El "Big" le preguntó si ahora veríamos a Tamara o a "La India", su histórico apodo. "La verdad, no sé, antes no me gustaba que me dijeran Tamara, y el que me llamaba así era porque no me conocía. Ahora me doy vuelta cuando me dicen de cualquier manera porque soy las dos", respondió.

Tras comentar que todos sus compañeros eran muy simpáticos, deslizó: "No sé a quién voy a nominar... mirá, ya estoy pensando en las nominaciones, como cambian las cosas". Ante la respuesta de la voz, que la animaba y le decía que tenía que jugar, la nueva hermanita aseguró: "Esta es mi casa y ellos son okupas, hay que sacar a los okupas". Su frase generó un estallido de la audiencia en el estudio, que supo leer qué es lo que prepara la rubia.

Su historia con el programa es, como mínimo, compleja. Tamara permaneció 112 días en competencia en 2001 y llegó a la final, pero su salida de la casa marcó el inicio de una relación tormentosa con la fama y la producción. En los años siguientes, denunció las secuelas que deja el encierro en la salud mental de los participantes y mantuvo un largo juicio contra la productora por los daños sufridos tras su exposición. "Cuando salís, tu vida cambia", afirmó en más de una ocasión, relatando lo traumático que fue el fanatismo extremo y el acoso de la prensa. Por eso, su regreso ahora resulta contradictorio para muchos.

Pero Tamara también es una sobreviviente. En 2016 sufrió la pérdida de sus hijos mellizos, un hecho que la alejó definitivamente de los medios hasta su reciente reaparición. Ahora, con más años y otra mochila, vuelve a la casa que la vio nacer mediáticamente. Y no viene a cuidar formas. Su ingreso ya generó internas y discusiones en Telefe, donde algunos ven la movida como una maniobra desesperada para levantar el rating de esta temporada. Incluso su excompañero Gastón Trezeguet, hoy panelista, la criticó con dureza preguntándose si "va a devolver toda la plata" de los juicios que ganó contra el canal.

El tiempo dirá si Tamara logra lo que vino a buscar o si la casa termina siendo más fuerte que ella. Por ahora, la audiencia está atenta y los participantes, con el cuchillo entre los dientes. Algunos la ven como una aliada potencial; otros, como una amenaza directa a sus estrategias. Lo único seguro es que "Gran Hermano Generación Dorada" acaba de recibir una inyección de adrenalina pura. Y Tamara Paganini, fiel a su estilo, ya empezó a mover las fichas.