Coty Romero fue expulsada de "La cárcel de los gemelos 2" tras golpear a una compañera: la palabra de la influencer

A una semana del estreno de "La cárcel de los gemelos 2" y tras varias polémicas, Coty Romero fue expulsada del reality español luego de agredir físicamente a una compañera. Después de su salida, la correntina recurrió a sus redes y publicó un contundente descargo en el que reveló cómo se encontraba y dio precisiones de su salida.

El clima dentro de la competencia venía cargado desde hacía días. La ex "Gran Hermano" no lograba integrarse, los cruces eran constantes y las discusiones se repetían con distintos participantes. Entre ellos, se destacaron los enfrentamientos con Palace y Falete, lo que ya anticipaba un escenario tenso.

El nuevo escándalo estalló durante la madrugada del sábado. Una pelea que involucró a varias jugadoras subió de tono rápidamente y terminó fuera de control. En medio del caos, Coty lanzó: "Son todos unos pu*** alcohólicos, es una vergüenza lo que pasa acá. Esto ya no es un reality, es una mie***", gritó, mientras la situación se volvía cada vez más violenta.

La transmisión se cortó en pleno conflicto, justo cuando comenzaban los golpes, y dejó a la audiencia sin ver el desenlace. Minutos más tarde, al retomar el aire, la producción confirmó la decisión: la influencer quedaba automáticamente fuera del programa.

La pelea de Coty Romero en "La cárcel de los famosos 2".

Ya lejos de "La cárcel de los gemelos 2", Romero utilizó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores y dejar en claro su postura. "Estoy bien, ya me fui, los amo y no me arrepiento de nada", escribió. Luego sumó otro mensaje donde dejó entrever que su salida no fue del todo inesperada.

"Yo me iba el domingo arreglado, pero no podía quedarme ni un día más. Nada más que eso. Los amo con todo mi corazón y gracias por bancar. Con la Argentina no se juega", agregó, sin dar demasiados detalles sobre el trasfondo del conflicto.

Por el momento, la correntina no profundizó sobre lo ocurrido ni explicó qué desencadenó su reacción. Mientras tanto, el episodio sigue generando repercusión en redes sociales y vuelve a poner en el centro de la escena el nivel de violencia que puede alcanzar el reality.