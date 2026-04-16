Furia Scaglione liquidó a La Tora tras su descargo por los supuestos privilegios en Telefe: "Para poder tener trabajo..."

Como era de esperarse, tras su ingreso a "La cárcel de los gemelos 2", Juliana "Furia" Scaglione protagonizó varios escándalos dentro del reality, pero también afuera por el cruce que mantiene con Lucila "La Tora" Villar. A pesar de estar encerrada en la prisión del ciclo español, la ex "Gran Hermano" accedió a las declaraciones de la conductora de streaming en su contra y, lejos de bajar el tono, redobló la apuesta con fuertes acusaciones.

El conflicto viene creciendo desde hace días, cuando la personal trainer puso en duda la exposición mediática de La Tora y deslizó que su presencia en eventos no sería casual. Incluso, llegó a insinuar supuestos "favores" que recibiría de figuras importantes del medio como explicación de su lugar en pantalla. Dichos que, sin dudas, generaron una fuerte reacción en redes.

Ante el revuelo, Villar decidió salir a responderle con una frase picante. "Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca", señaló a través de su cuenta de "X" (ex Twitter). Palabras que rápidamente llegaron a oídos de la participante de "La cárcel de los gemelos 2".

Fiel a su estilo polémico, Furia miró a cámara y, a pesar de que no lo dijo explícitamente, dejó entrever que estaba al tanto del descargo de la conductora de streaming. "Seguí sentada arriba del chor*** de otros, que tienen pareja, para poder tener trabajo", lanzó sin filtro.

El descargo de La Tora tras las primeras declaraciones de Furia. (Foto: X/ @roritavillar).

Lejos de frenar, continuó con más declaraciones: "Perdón, la adicta al sexo soy yo, no vos. Así que no me quieras robar también eso, ¿dale? Y otra cosa también, porque no me voy a olvidar de esto ahora que ya arranqué. Ganado, dudo que sea ganado. ganado sos vos que ya se todos tus secretos".

Más tarde, ya con sus compañeros, redobló la apuesta y apuntó contra el presente laboral de La Tora en el stream de Telefe. "Como no la ve nadie y no hace más los 300 mil (visualizaciones) que hacía conmigo en Gran Hermano, se viene a colgar de mi fama. Si tanto le importo es porque no tiene fama, muerta de hambre", disparó.

Furia volvió a apuntar contra La Tora. (Foto: X)

"Ahora que yo no estoy, no lo ve nadie. ¿Sabés qué dijo ella? Se reían de mí cuando me bajaban los seguidores. Ahora, que chupe un limón. Chupa pi***, porque no te dan trabajo si no chupas pi**. No tiene talento", agregó, sin guardarse nada.

Con este panorama, todo indica que el conflicto está lejos de terminar. Mientras crece la expectativa por una nueva respuesta de Villar, el cruce ya suma capítulos y promete seguir escalando tanto dentro como fuera del mundo mediático.