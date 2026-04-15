María Becerra vuelve a "En el barro": la tercera temporada ya tiene fecha de rodaje y un elenco que promete

María Becerra es una de las artistas más importantes del país, que debutó como actriz en "En el barro", de Netflix, siendo la revelación del programa. Tras el final de la segunda parte, que tuvo como protagonista a la China Suárez en un papel muy jugado, "La Nena de Argentina", que dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram, vuelve para la tercera temporada, acompañada por otras dos figuras de ese debut. La noticia ya corrió como pólvora en el ambiente artístico y nadie habla de otra cosa.

Información de La Pavada de Diario Crónica: tal como adelantamos, en julio se graba "En el barro 3", con una nueva locación que será una cárcel en el oeste del GBA. Siguen en el elenco Ana Garibaldi, Lorena Vega, Erika Sautu Riestra y Carolina Ramírez, a quien van a esperar porque está a punto de ser mamá.

Pero lo que más llamó la atención es la vuelta de María Becerra, que se mete otra vez en la piel de Gladys, ese personaje que la consagró como actriz. También regresan Juana Molina y Valentina Zenere. Ya empezó el casting para las que se sumen en esta nueva tanda de episodios.

La producción sigue en manos de Sebastián Ortega, que ya confirmó que la tercera temporada mantendrá la crudeza y la tensión de las anteriores. La nueva locación, una cárcel del oeste, promete escenarios más hostiles y tramas todavía más oscuras.

Las directoras Paula Hernández y Pablo Fendrik repiten en sus puestos, lo que garantiza continuidad en el estilo visual y narrativo que hizo famosa a la saga. Para María, este regreso significa una nueva oportunidad de mostrar su versatilidad, después del impacto que generó su debut actoral.

En paralelo, "La Nena de Argentina" también pondría la música: se rumorea que volverá a componer la cortina oficial, algo que ya había hecho con "7 vidas" en la temporada anterior. Ese tema, una cumbia oscura que funcionaba como extensión de su personaje, fue un éxito en plataformas.

Ahora, con la tercera temporada en marcha, la expectativa es total. Las fans de la cantante ya están contando los días para verla otra vez como presidiaria, y los del universo "El Marginal" esperan que esta nueva entrega esté a la altura de las anteriores. El rodaje arranca en julio, y el estreno en Netflix sería a fin de año. A preparar el mate, que se viene.