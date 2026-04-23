Qué pasará con los conciertos de Nacha Guevara: dudas sobre la reprogramación

A solo 24 horas del debut previsto, el Teatro Nacional Cervantes anunció la reprogramación por tiempo indeterminado del espectáculo de Nacha Guevara, "Nacha & Favero". En la primera comunicación no dieron demasiados detalles. Pero se supo que todo está vinculado a problemas de salud de la actriz, que en 2024 también había sido internada de urgencia. En las últimas horas, se conoció qué pasará con las funciones de Guevara, tras las dudas sobre la reprogramación.

Según La Pavada de Diario Crónica, aseguran en el Teatro Cervantes que se reprogramarán las funciones de "Nacha & Favero" cuando baje "La revista" en la María Guerrero a finales de mayo. Con ese cronograma, los seis conciertos irían directamente para junio. También en la sala están ensayando "El mago de Oz" con la Premio ACE Albana Fuentes y Vane Butera. Ese musical tiene estreno previsto para julio. La agenda se reacomoda, pero la obra de Nacha tiene un lugar asegurado.

Nacha sufrió un accidente doméstico que la tendrá fuera de los escenarios por un tiempo. "La semana pasada, acomodando el placard en casa, me llevé por delante un mueble y me fracturé el dedo del pie derecho", explicó la artista. Si bien la fractura no es demasiado importante, la obligó a poner su trabajo en pausa. "Necesito tres semanas para que se suelde el hueso y tengo que hacer un poco de reposo, no puedo estar pisando en el escenario", detalló. Para una actriz que baila en su puesta, un dedo roto es un problema serio.

Angustiada, Nacha le habló a su público: "Les pido disculpas, no tengo remedio. Lo lamentamos mucho, la gente del teatro tiene mucho profesionalismo y voluntad pero tenemos que reacomodarnos y volver a poner fecha". Ante la incertidumbre de los espectadores, la plataforma Alternativa Teatral ya confirmó dos opciones: canje de localidades para las futuras fechas o devolución total del importe. Nacha no se escondió. Salió a hablar, puso la cara y explicó todo. Ahora, a esperar. La obra volverá. Y con el dedo ya soldado, la actriz promete dar batalla en junio.