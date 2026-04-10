Wanda Nara y Maxi López: el increíble elenco confirmado para su serie y un detalle que enciende todas las alarmas

Desde el año pasado se habla de la serie que protagonizarán Wanda Nara y Maxi López, en donde el exmatrimonio hará de pareja. Hace unos días trascendió que Yanina Latorre debutará como actriz en la ficción, pero ahora se conoció el elenco completo del programa, con nombres que sorprenden. Georgina Barbarossa también se suma, y el rodaje ya tiene fecha y lugar definidos. La expectativa es total.

Según La Pavada de Diario Crónica, el lunes próximo se empieza a grabar la ficción vertical de Wanda Nara y Maxi López en los estudios de Martínez. Y vaya elenco: entre ellos, César Bordón, Eugenia Guerty, Debora Nishimoto y la flamante debutante Yanina Latorre. Van a trabajar de lunes a viernes desde muy temprano con producción de Telefe. Mientras tanto, el conflicto con Icardi sigue en trámite ante la apelación de sus abogadas. Pero acá lo que importa es la ficción, y promete.

Yanina ya contó en "SQP" que aparece en las primeras escenas y que mantiene su nombre real en la serie. "Estoy sorprendida por la cantidad de famosos que van a trabajar conmigo", soltó. Por su parte, Ángel de Brito destapó en "LAM" que Georgina Barbarossa hará de la abogada de Wanda. La conductora de "A la Barbarossa" se mete de lleno en este universo que promete ser furor en plataformas digitales. Ya experimentaron con este formato Jujuy Jiménez y Barby Vélez, y ahora les toca a ellos.

Maxi y Wanda ya arrancaron los ensayos. Hace unos días, en "Desayuno Americano", el exfutbolista contó: "Hoy empezamos con el coacheo. El coacheo es con nosotros juntos". Y cuando le preguntaron si el guion incluye un beso apasionado, soltó un misterioso "No puedo decir nada". La dupla dejó los rencores de lado para enfocarse en este proyecto que los vuelve a juntar delante de las cámaras. Amor, odio, ficción o realidad: ellos saben que todo lo que tocan se vuelve un fenómeno. Y esta serie, también.