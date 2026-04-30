Nació Vito, el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: la primera foto de la familia

La espera llegó a su fin para Jorge Macri y María Belén Ludueña. Este jueves nació Vito, el primer hijo de la pareja. En horas de la mañana, la conductora dio a luz en un parto por cesárea en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires. La noticia llenó de alegría a sus seguidores. En las próximas horas, la pareja dará más detalles del feliz momento en sus redes sociales. La emoción es total.

Hace unas semanas, la conductora relató cómo fue la elección del nombre para su hijo. La periodista explicó que no fue escogido al azar, sino que tuvo un significado especial para ella y su entorno familiar. Según sus palabras, eligió Vito porque lo asocia con vida y protección. Consideró que son valores esenciales que quería transmitir a su hijo. Además, remarcó que el apellido complementaba perfectamente la elección. El nombre, entonces, no es un capricho. Es un deseo.

Horas previas al parto, en la intimidad de su hogar y a pocas horas de internarse, Belén compartió escenas de una noche especial. "Última foto de dos", escribió en una imagen espontánea tomada en el ascensor de su edificio. Allí, junto a Jorge Macri, ambos sonríen frente al espejo. La panza prominente de la periodista y su tapado abrigado contra el frío porteño fueron el reflejo visual de los últimos minutos antes de convertirse en madre. En la foto, Belén unió sus manos en gesto de rezo y pidió un deseo. Ternura y esperanza en una sola imagen.

La noche transcurrió en el calor del hogar. Belén eligió la comodidad de su living, donde el paisaje urbano de la ciudad se coló por la ventana. Una foto mostró solo sus piernas, elevadas y cruzadas sobre el respaldo de un sillón, enfundadas en un pijama.

Como si intentara retener la calma y el equilibrio antes del gran cambio. Afuera, la ciudad latía. Adentro, el tiempo parecía detenerse. Antes de irse a descansar, la periodista compartió también una imagen de una visita previa a la gruta de la Virgen de Lourdes en Mar del Plata.

La foto mostró a Belén, con una panza menos pronunciada, sonriendo frente al altar. La acompañó un mensaje sincero y lleno de fe: "Ya nos diste todo pero te pido sólo un esfuerzo más! Me encomiendo en tus manos Virgencita y confío en que todo va a salir muy bien y vas a protegernos como lo venís haciendo a mí, a Jorge y a Vito. Amén". El texto, colmado de emotividad y gratitud, resumió el clima de esperanza que atravesó a la pareja durante el embarazo.

La inminente llegada de Vito movilizó a ambos. El miércoles, Jorge Macri anticipó que el nacimiento se daría probablemente este jueves. "Porque venimos aguantando a ver si sale. Estamos tratando de que venga natural", confió el jefe de Gobierno porteño. "Los dos estamos embarazados", expresó, dejando ver la complicidad y el acompañamiento mutuo. La llegada del bebé fue un deseo largamente esperado.

Para Macri, es una experiencia renovada: ya es padre de tres hijos -Antonio, Giorgio y Martina- fruto de su relación anterior con Florencia De Nardi. Para Belén, es el cumplimiento de un anhelo personal. Vito nació. La familia creció. Y la ciudad de Buenos Aires tiene un nuevo vecino famoso.