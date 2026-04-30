Marcos Giles lanzó un comentario condenable sobre un terrible caso de abuso sexual y fue repudiado en redes: "Si me gustaron..."

En las redes nada pasa desapercibido y, de la misma manera en que hace algunos días Evelyn Botto quedó en el centro de la escena mediática por un chiste sobre un femicidio, ahora quien enfrenta un fuerte escándalo es Marcos Giles, el novio de Ángela Torres. En la última emisión de "Nadie dice nada", el influencer lanzó un comentario polémico sobre el caso de Gisèle Pelicot y desató una ola de críticas.

Todo ocurrió durante una charla en el ciclo de Luzu TV, cuando Evitta Luna propuso una reflexión sobre los vínculos y trajo a colación el estremecedor caso de la francesa. "Nunca terminás de conocer a tu pareja", expresó la comediante, y estableció un paralelismo con la historia de la mujer que fue abusada por su esposo durante años.

En ese marco, Giles intervino con una frase que no pasó desapercibida: "Si me gustaron los primeros 50 años yo sigo". El comentario generó un silencio incómodo y una reacción inmediata del equipo. "No sabés cómo es la causa", le marcó Ángela Torres, mientras Martín Garabal también evidenciaba su desacuerdo. Minutos después, el propio streamer tomó dimensión de lo dicho y lanzó: "¿Estoy diciendo algo cancelable?". "Sí", le respondieron.

La repercusión no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde usuarios cuestionaron con dureza sus palabras. Algunos mensajes fueron contundentes: "El chabon considera que a una mujer le puede gustar ser abusada y querer permanecer en esa situación. Y que el entorno sólo le diga que no hable más xq es 'cancelable' cómo si el hecho de que lo pensara no fuera ya turbio por sí sólo".

Gisèle Pelicot denunció a su entonces marido, Dominique Pelicot.

Otros comentarios también apuntaron contra el nivel del debate en este tipo de espacios: "Y bueno, estas son las consecuencias de que ahora cualquiera sin estudios, opine en un canal de tele o stream", "Están hablando de una causa de violación y ¿el no puede hablar seriamente una vez? de última callate, flaco".

El caso de Gisèle Pelicot es uno de los más impactantes de los últimos años. La mujer denunció una red de abusos encabezada por su entonces esposo, quien la drogaba para que otros hombres la agredieran. El juicio marcó un antes y un después en Francia, con decenas de condenas y un fuerte debate social sobre la violencia sexual.

Cualquier mención en tono liviano sobre el caso despierta un rechazo inmediato, como ocurrió en esta ocasión. A su vez, la controversia volvió a encender el debate sobre los límites del humor y la responsabilidad al tratar temas sensibles en medios masivos. En este contexto, el repudio fue generalizado y dejó a Marcos Giles en el ojo de la tormenta