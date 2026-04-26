Martín Fierro de la Moda 2026: la alfombra roja, los mejores looks y todo el glamour en la primera gala del año
La cuarta edición del evento de Aptra premia la industria de la moda y el estilismo argentino. Zaira Nara y El Chino Leunis condujeron la alfombra roja, mientras que Iván de Pineda y Valeria Mazza estuvieron al frente de la ceremonia. ¡Mirá!
La previa comenzó a las 21 y la gala de los Premios Martín Fierro de la Moda fue transmitida por Telefe con una impactante alfombra roja, que estuvo a cargo de Leandro "El Chino" Leunis y Zaira Nara, quienes pudieron hablar con todas las celebridades que desfilaron: modelos, actrices, diseñadores, conductores y acompañantes, lookeados con estilo para la ocasión.
En paralelo, Streams Telefe ofreció una cobertura especial en vivo a través de YouTube desde las 20.30. Allí, Fefe Bongiorno y Fede Popgold reaccionaron a todo lo que sucedió en la gala, mientras que Lucila Villar, conocida como "La Tora", estuvo en la alfombra roja mostrando los looks mientras entrevistaba a las figuras en su llegada, con la participación de Camila Mayan.
Carolina "Pampita" Ardohain lució un increíble vestido de lunares en blanco y negro, ya que es la embajadora en la Argentina de Carolina Herrera. También oscureció el color de su cabello. Se llevó todas las miradas.
Las figuras del espectáculo cumplieron con su presencia en una noche especial que dio inicio a la primera gala que organiza Aptra, ya que el mes que viene será la tan esperada del Martín Fierro de televisión abierta.