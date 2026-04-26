Martín Fierro de la Moda 2026: la alfombra roja, los mejores looks y todo el glamour en la primera gala del año

La previa comenzó a las 21 y la gala de los Premios Martín Fierro de la Moda fue transmitida por Telefe con una impactante alfombra roja, que estuvo a cargo de Leandro "El Chino" Leunis y Zaira Nara, quienes pudieron hablar con todas las celebridades que desfilaron: modelos, actrices, diseñadores, conductores y acompañantes, lookeados con estilo para la ocasión.

Leandro "El Chino" Leunis y Zaira Nara estuvieron a cargo de la alfombra roja en los Martín Fierro de la Moda 2026.

En paralelo, Streams Telefe ofreció una cobertura especial en vivo a través de YouTube desde las 20.30. Allí, Fefe Bongiorno y Fede Popgold reaccionaron a todo lo que sucedió en la gala, mientras que Lucila Villar, conocida como "La Tora", estuvo en la alfombra roja mostrando los looks mientras entrevistaba a las figuras en su llegada, con la participación de Camila Mayan.

El look de Lucila "La Tora" Villar en los Martín Fierro de la Moda 2026.

Carolina "Pampita" Ardohain lució un increíble vestido de lunares en blanco y negro, ya que es la embajadora en la Argentina de Carolina Herrera. También oscureció el color de su cabello. Se llevó todas las miradas.

El look de Carolina "Pampita" Ardohain en los Martín Fierro de la Moda 2026.

Las figuras del espectáculo cumplieron con su presencia en una noche especial que dio inicio a la primera gala que organiza Aptra, ya que el mes que viene será la tan esperada del Martín Fierro de televisión abierta.

El look de Julieta Poggio en los Martín Fierro de la Moda 2026.

El look de Marta Fort en los Martín Fierro de la Moda 2026.

El look de Luis Ventura, presidente de Aptra, en los Martín Fierro de la Moda 2026.

El look de Susana Roccasalvo en los Martín Fierro de la Moda 2026.

El look de Analía Franchín en los Martín Fierro de la Moda 2026.

El look de Stephanie Demner en los Martín Fierro de la Moda 2026.

El look de Ingrid Grudke en los Martín Fierro de la Moda 2026.

El look de Joaquín "El Pollo" Álvarez junto a su pareja, Tefi Russo, en los Martín Fierro de la Moda 2026.