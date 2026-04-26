Premios Martín Fierro de la Moda: nominados, horario y cómo ver la ceremonia en vivo

Este domingo, el espectáculo se viste de gala con una nueva edición de los Premios Martín Fierro de la Moda, el reconocimiento que entrega Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) a lo más destacado de la industria durante 2025. La ceremonia promete ser uno de los eventos más importantes del año para el mundo fashion local, con una noche cargada de glamour, figuras y grandes producciones que celebrarán el talento argentino.

Horario y transmisión de la ceremonia

La previa comenzará a las 21 por Telefe con una impactante alfombra roja, que estará conducida por Chino Leunis y Zaira Nara, por donde desfilarán celebridades, diseñadores y referentes del estilo.

Luego, a las 22, se dará inicio a la ceremonia principal con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, quienes serán los encargados de presentar las ternas y entregar los premios en una noche que promete elegancia y emoción.

En paralelo, Streams Telefe ofrecerá una cobertura especial en vivo a través de YouTube desde las 20.30. Allí, Fefe Bongiorno y Fede Popgold reaccionarán a todo lo que suceda en la gala, mientras que Lucila Villar, conocida como "La Tora", estará en la alfombra roja mostrando los looks y entrevistando a las figuras en su llegada, con la participación de Cami Mayan.

Telefe emitirá los Premios Martín Fierro de la Moda 2026. (Foto: Instagram/ @telefe).

Invitados

Uno de los momentos más esperados de la noche será el homenaje a Susana Giménez, quien será reconocida por su impacto en la moda local e internacional. La diva, que recientemente fue noticia por versiones sobre su salud, confirmó su presencia y protagonizará un tributo especial que incluirá una retrospectiva de sus looks más icónicos, consolidándola como un verdadero ícono de estilo en la Argentina.

En contraste, Mirtha Legrand, otra de las grandes figuras nominadas, no podrá asistir al evento por recomendación médica, ya que atraviesa un cuadro viral. Su ausencia será una de las más notorias de la noche, dado el entusiasmo que había manifestado por participar de la ceremonia y formar parte de este reconocimiento a la moda.

Con más de 300 invitados, la gala reunirá a las figuras más importantes del espectáculo y la industria, además de contar con la presencia especial del diseñador argentino Adrián Appiolaza, actual director creativo de Moschino, quien será distinguido por su trayectoria internacional.

Así, los Martín Fierro de la Moda se preparan para una noche deslumbrante donde el diseño, la creatividad y el estilo serán los grandes protagonistas.

Susana Giménez será homenajeada en los Premios Martín Fierro de la Moda 2026.

Lista completa de nominados

Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Semanal

-Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)

-Juana Viale (Almorzando con Juana)

-Teté Coustarot (Argentina de Película)

-China Ansa (Lado V).

Mejor Estilo en Conducción Masculina

-Mario Pergolini (Otro día perdido)

-Iván de Pineda (Pasapalabra)

-Héctor Maugeri (+Caras)

-Ángel de Brito (LAM)

-Mariano Iúdica (Polémica en el bar)

Actriz con Mejor Estilo en Ficción

-Griselda Siciliani (Envidiosa)

-Monna Antonópulos (Menem)

-Julieta Zylberberg (Yiya)

-Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor con Mejor Estilo en Ficción

-Benjamín Vicuña (Corazón delator)

-Franco Masini (El retorno)

-Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor Estilo Femenino en Big Show

-Lali Espósito (La Voz Argentina)

-Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)

-Wanda Nara (MasterChef Celebrity)

-Carolina Pampita Ardohaín (Los 8 Escalones)

Mejor Estilo Masculino en Big Show

-Ale Sergi (La Voz Argentina)

-Luck Ra (La Voz Argentina)

-Nico Occhiato (La Voz Argentina)

Mejor Estilo Panelista Masculino

-Hernán Drago (Los 8 Escalones)

-Fabián Paz (DDM)

-Lizardo Ponce (SQP)

-Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Mejor Estilo en Panelista Femenina

-Sol Pérez (Gran Hermano)

-Carolina Molinari (Puro Show)

-Analía Franchín (A la Barbarossa)

Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Diario

-Vero Lozano (Cortá por Lozano)

-Yanina Latorre (SQP)

-Mariana Fabbiani (DDM)

-Flor de la V (Los Profesionales)

Mejor Diseñador/a Moda Femenina

-Javier Saiach

-Evangelina Bomparola

-Marcelo Senra

-Juan Hernández Daels

Mejor Diseñador Moda Masculina

-Matías Carbone

-Nicolás Zaffora

-Sebastián Raimondi

-Mejor Influencer De Moda

-Zaira Nara

-Stephanie Demner

-Zuzu Codeu

Mejor Estilo Femenino En Streaming

-Momi Giardina (Telefe - Luzu)

-Evelyn Botto (Olga)

-Flor Jazmín Peña (Luzu)

-Nati Jota (Telefe - Olga)

Mejor Estilo Masculino En Streaming

-Santi Talledo (Telefe - Luzu)

-Grego Rossello (Telefe)

-Fer Dente (Olga)

-Nacho Elizalde (Olga)

Mejor Estilo En Redes

-Carolina Pampita Ardohaín

-Valentina Zenere

-Martita Fort

-Tefi Russo

Nuevo Talento De La Moda

-Valentina Schuchner

-Luz Ballestero

-Anushka Elliot

Mejor Estilista

-Mariana García Navarro - Nacho García Rocha (Los García)

-Romina Giangreco

-Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor Maquillador/a

-Mabby Autino

-Vero Luna

-Gervasio Larrivey

Mejor Peluquero

-Max Jara

-Mauro Max De Brito

-Facu Díaz (Niche Studio)

-Cristian Rey