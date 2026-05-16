Wanda Nara quiere a la mujer de Maxi López para "Masterchef Celebrity": "La sueca..."

Telefe ya empezó a mover las fichas para la nueva temporada de "MasterChef Celebrity". Mientras "Gran Hermano" sigue al aire con todos sus conflictos y se preve el estreno de "Popstars" muy pronto, el reality de cocina ya va tirando ideas de nombres, entre ellos, el de Abel Pintos. Y Wanda Nara, otra vez al frente de la conducción, mete la cuchara en la elección de los participantes. Esta vez apuntó alto. Muy alto.

Ángel de Brito brindó la información en Bondi Live. Según el periodista, Wanda quiere en su reality a Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López. Sí, la sueca. La misma que formó parte del famoso cuarteto junto a Wanda, Mauro Icardi y el propio Maxi. La historia entre ellos parece novela mexicana, pero es real. Y ahora, Wanda propone sentar a la sueca en una de las bancas más vistas de la tele.

La movida no es menor. Si Telefe acepta, las dos mujeres se encontrarían cara a cara en cámara. Eso, en la guerra del rating, es dinamita pura. Pero también es un riesgo. La producción sabe que cualquier chispa entre ellas puede convertirse en incendio. Por eso, hasta ahora, no hubo confirmación oficial.

El dato no es un rumor suelto. Ángel de Brito especificó que Wanda ya hizo el pedido formal a los productores. "Quiere en su reality a la sueca", repitió con énfasis. Y agregó que también buscan a "una panelista que es de Telefe". Sin nombres. Pero el mensaje quedó claro: esta temporada va por todo.

El jueves 14 de mayo, Pilar Smith sumó leña al fuego en "LAM". La angelita reveló una lista de nombres que Telefe sondea para la próxima edición de "MasterChef Celebrity". Según su informe, las grabaciones empezarían en julio o agosto. La fecha depende, en parte, de lo que pase con "Gran Hermano". Un canal, dos programas gigantes. La pulseada interna existe.

Los primeros mencionados por Smith fueron Nick Sicaro, L-Gante y la China Ansa. Tres figuras de mundos muy diferentes. El primero viene del ambiente del streaming y la música urbana. El segundo es un fenómeno popular que desbordó la pantalla chica. La tercera es una actriz y cantante con una carrera sólida. La mezcla, como en toda buena receta de "MasterChef", promete chispazos.

Pero la lista no termina ahí. Pilar también tiró los nombres de Julieta Poggio y la Tora. Ambas salidas de "Gran Hermano", con un público fiel que las sigue a donde vayan. Incluirlas en el reality de cocina sería una jugada estratégica: atrapar a ese mismo público que las hizo famosas. El dato más picante llegó al final: Abel Pintos estaría en la mira de Telefe. "Están haciendo una puja muy fuerte", detalló Smith. "No la veo fácil. Trabajó en Telefe, fue artista de Telefe. Lo quieren sí o sí".

El factor Wanda para forzar una negociación con Daniela Christiansson

Wanda Nara no es una conductora más. Ella es parte del show. Su vida personal, sus conflictos, sus amores y desamores alimentan las portadas desde hace años. Por eso, cuando ella sugiere un nombre, no es una sugerencia ingenua. Es una declaración de intenciones. Meter a Daniela Christiansson en MasterChef Celebrity sería como poner una bomba de tiempo en un programa familiar. Las redes explotarían. El rating también.

Pero también está el factor humano. ¿Querrá la sueca exponerse de esa manera? ¿Aceptará sentarse frente a Wanda después de todo lo que pasó? Hasta ahora, Christiansson mantuvo un perfil bajo en los medios argentinos. Algunas fotos, alguna entrevista esporádica, pero nada más. El salto a un reality de primera línea sería un cambio radical.