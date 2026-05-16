Adabel Guerrero, enamorada nuevamente tras separarse de su marido: "No quiero estar nunca más sin él..."

Tras su conflictiva separación, con infidelidad incluída, Adabel Guerrero terminó con la especulación. Aunque hasta hace poco estaba contando detalles de su crisis y ruptura, ahora la bailarina salió a confirmar que está conociendo a alguien. No se trata de un amor fugaz sino de una conexión profunda que la descolocó.

La noticia explotó en el ciclo "Los Profesionales", ese programa que conduce Flor de la V por El Nueve. Allí, Adabel se animó a todo. Dijo el nombre del elegido y contó detalles que hasta ahora mantenía en reserva.

El afortunado se llama Rodrigo Alenaz. Lejos del mundo del espectáculo, Rodrigo se dedica al mundo automotor y dirige una competencia de karting. Un empresario de perfil bajo, pero que logró lo que pocos: que Adabel volviera a ilusionarse después de la separación de Martín Lamela, con quien compartió 17 años de pareja.

El empresario Rodrigo Alenaz conquistó a Adabel Guerrero.

La historia de este romance empezó casi sin quererlo. Adabel contó que no fue en una cita armada ni en una producción de tele. La presentación llegó por intermedio de Valeria Archimó, amiga de la bailarina y dueña de la noche en varios puntos clave. "Es amigo de Vale. Un día, en un after de Sex, un grupo de amigos se juntó y nos conocimos todos. Nos quedamos charlando", relató Adabel, bajando la espuma a los rumores que la vinculaban con encuentros repetidos en ese boliche.

Lo que vino después la sorprendió. Porque no hubo tironeo rápido ni avance directo. Adabel destacó que la atracción no nació de un solo golpe de vista, sino de las charlas. De esas conversaciones largas que te hacen ruido adentro. "A mí me llamó mucho la atención en las conversaciones que tuvimos sin que pase nada. Fue como: ¿Quién es esta persona? ¿Qué pasa acá? Guau", disparó la artista, con esa mezcla de asombro y honestidad que la caracteriza.

Pero la bomba llegó después. Adabel confesó una frase que heló la mesa del programa. "En un momento dije: no quiero estar nunca más sin esta persona de alguna manera, o como amigo o como...", lanzó, dejando el final abierto a la interpretación. Y sumó más: "Esta persona tiene que seguir en mi vida de la forma que sea. Fue eso lo que me pasó con las conversaciones, las cosas que me contaba. Él es todo lo que está bien".

La declaración no es menor. Viene de una mujer que atravesó una separación larga y dolorosa. De alguien que construyó una carrera a base de honestidad brutal. Por eso, cuando Adabel dice que Rodrigo "despertó mucho interés" en ella y que por eso no lo niega, hay que creerle. No hay poses. No hay marketing.

Adabel no es una figurita ingenua. Sabe que hablar de un nuevo amor a los pocos meses de separarse de Lamela trae críticas. Aun así, lo hizo. ¿Por qué? Porque el vínculo con Rodrigo Alenaz parece haberle removido algo estructural.

Además, la intermediación de Valeria Archimó le da una pista a este asunto: el círculo de confianza de Adabel validó a Rodrigo antes de que la cosa creciera. En un ambiente donde las traiciones y los interesados sobran, que una amiga del riñón haga de cupido suma puntos.