Luis Miguel fue internado en Nueva York en medio de un hermético silencio que preocupa

Una noticia sacudió al mundo del espectáculo en las últimas horas. Luis Miguel, el cantante mexicano más famoso de las últimas décadas, habría sufrido una internación de urgencia en una clínica de Nueva York. Desde su entorno guardan un silencio hermético que no hace más que generar preocupación y especulaciones.

La información llegó desde el programa "El Gordo y La Flaca" el viernes 15 de mayo. La periodista Gelena Solano tiró el dato con cuidado, pero con datos concretos. Según Solano, "El Sol de México" ingresó a un hospital de la ciudad de Nueva York el lunes 11 de mayo. Desde esa fecha, permanece en observación. La comunicadora no reveló el nombre del centro médico. Pero sí confirmó que el artista no está solo. Su novia, Paloma Cuevas, lo acompaña desde el primer momento. También está su asistente personal.

"Paloma no se le despegó ni un solo momento", enfatizó la periodista. "Estuvo con él toda la semana". Esa cercanía, en un contexto de salud delicado, habla de una relación consolidada. La pareja del cantante, que supo mantener un perfil bajo durante meses, ahora aparece como un pilar fundamental en horas difíciles.

¿Qué llevó a Luis Miguel a la clínica? Solano mencionó "problemas cardíacos". No dio más precisiones. Tampoco aseguró un diagnóstico cerrado. Usó expresiones como "supuesta y alegadamente". Ese cuidado en las palabras indica que la información todavía no está confirmada en su totalidad. Pero la fuente insiste: el cantante está internado y recibe atención de especialistas.

"Los doctores son de primera", agregó la periodista. "Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos". Esa descripción sugiere que el hospital elegido tiene un área de cardiología de alto nivel. No se filtró el nombre del centro. Tampoco la dirección exacta. Pero la calidad del personal médico, según el relato, no está en discusión.

El dato que trajo algo de calma llegó al final del informe. Solano dijo que "todo apunta a que podría salir la semana que viene". Esa posibilidad, aunque todavía incierta, alivia a los seguidores del cantante. En la Argentina, donde Luis Miguel llenó estadios y generó fanatismo durante décadas, la noticia generó una ola de preocupación en redes sociales.

Hasta el momento, ni Luis Miguel ni su equipo de trabajo emitieron declaración alguna. Tampoco desmintieron la información. Ese silencio se lee de dos maneras. Para algunos, es una estrategia habitual del artista, que siempre manejó su vida privada con puertas cerradas. Para otros, resulta llamativo que una internación de semejante magnitud no reciba ni una línea de parte de sus representantes.