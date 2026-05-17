La China Suárez mostró su impactante cambio de look y desató una ola de reacciones en redes: "Por fin soy Wanda..."

La guerra mediática entre Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez parece estar lejos de terminar. Después de mostrarse junto a Mauro Icardi durante los festejos por un nuevo campeonato del Galatasaray, la actriz reapareció en redes con un cambio de look que desató un fuerte revuelo en las redes.

La ex "Casi Ángeles" apostó por un cabello más largo, con un tono rubio mucho más claro de lo habitual y ondas marcadas que llamaron rápidamente la atención de sus seguidores. Las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos y generaron repercusiones entre los internautas.

Aunque muchos usuarios destacaron el presente sentimental de la actriz y celebraron su felicidad junto al delantero, otros hicieron foco en el parecido con Wanda Nara. "Cada vez más rubia", "Se está Wandinisando", "Por fin soy Wanda" y "Wanda, ¿sos vos?", "Mauro es como Flanders cuando se casa y quiere convertir a su nueva esposa igual a su ex", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en la publicación.

Las comparaciones no tardaron en multiplicarse y reavivaron otra vez la histórica rivalidad mediática entre ambas figuras. Incluso, varios seguidores remarcaron que la transformación de la China sería "Más wandanizada que nunca", mientras otros salieron a defenderla de las críticas que inundaron las redes sociales.

El cambio de look de la China Suárez. (Foto: Instagram/ @sangrejaponesa).

Lejos de entrar en discusión, la actriz eligió mantenerse enfocada en su actualidad personal y continuar acompañando a Icardi en Turquía. Sin responder a los cuestionamientos, siguió compartiendo imágenes de esta nueva etapa, mientras el escándalo vuelve a crecer entre comentarios, especulaciones y teorías de los fanáticos.