La opinión de Luis Ventura: lo que un fuerte golpe se llevó

@LuisVenturaSoy

Y finalmente se nos fue un gigante de la escena nacional, un gran maestro de la actuación, que ha tenido esa vocación y doctrina para enseñar sin dar clases, donde sus mensajes eran muy claros y no daban lugar a generar ningún tipo de dudas.

A los 86 años se apagó la luz, de Luis Brandoni, quién había nacido en el barrio de Dock Sud, en una familia humilde, y que con el correr del tiempo, más precisamente a sus 13 años, se mudó a Núñez, donde lució los colores de River Plate, fueron los colores heredados de su viejo y que el aspiraba en un futuro ser jugador de esa institución y con la particularidad que desde chico familiares, amigos y allegados le decían "Beto".

Fue un tipo fuera de serie, donde la versatilidad desbordaba para realizar distintos tipos de personajes de la mejor manera posible, donde se podía caer en la angustia o en la alegría, en las lágrimas o en las risas. Entre un sinfín de éxitos como "La Patagonia Rebelde", "La Tregua", "Darse Cuenta", "Esperando la carroza", "Made in Lanús", "Mi cuñado", "Un gallo para Esculapio", entre otros, tuvo más caminos que le gustaron recorrer y fue Secretario general de la Asociación Argentina de Actores, tuvo que partir al exilio y sufrió el tormento de ser secuestrado.

Militante histórico de la Unión Cívica Radical, donde a posterior entró al plano de la política y fue elegido como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, donde da comienzos a su carrera como legislador nacional, donde tuvo una constante participación y a posteriormente, llegó a ser candidato a senador donde no logró su cometido y fue un seguidor ferviente del que fuera Presidente de la República en ese momento, el Dr. Raúl Alfonsín.

Reconocido actor en el exterior y en el plano nacional, de punta a punta, compartió con Robert De Niro innumerables e inolvidables momentos en la serie "Nada" y en el teatro junto a la emblemática actriz, Soledad Silveyra en "Quién es quién", donde todos deseábamos que llegaran al final de la obra en el Multitabarís.

Siempre activo, partió para encontrarse con Dios y decirle acá estoy, porque voy a protagonizar el papel más importante y quería decírtelo al oído. Con tu brillo propio e iluminado por siempre, que en paz descanses, nunca te olvidaremos y te vamos a llevar en nuestro corazón, como si fueras esa brasa que nunca se apaga. ¡Te lo digo yo!

L.V.