Luis Brandoni: el último adiós de su familia y amigos en el Panteón de Actores

La farándula argentina está de luto. Este martes, el mundo del espectáculo despidió con inmensa tristeza a Luis Brandoni, un verdadero ícono del cine, el teatro y la televisión de nuestro país. El entierro, lleno de emoción y lágrimas, reunió a familiares, amigos íntimos y a muchísimos colegas que se acercaron hasta el cementerio de la Chacarita para darle el último adiós a este gigante de la actuación nacional.

Guillermo Francella y el "Puma" Goity acompañaron los restos del actor hacia el Panteón de Actores. (Crédito: Nahuel Ventura/Diario Crónica)

El querido actor falleció a los 86 años tras pasar nueve días internado en el Sanatorio Güemes, adonde había ingresado tras sufrir una caída y un accidente doméstico que terminó complicando su estado de salud de forma irreversible. Antes del entierro, las redes sociales y el ambiente artístico se inundaron de mensajes de despedida. Desde la cuenta de Multiteatro, por ejemplo, publicaron: "Se va el último primer actor de una generación inolvidable". Además, recibió homenajes públicos y sentidos comunicados de la Asociación Argentina de Actores, del Gobierno Nacional y de la UCR, partido del que fue un histórico militante y diputado.

Saula Benavente, última novia de Brandoni, abraza a Guillermo Francella. (Crédito: Nahuel Ventura/Diario Crónica)

Después de un multitudinario velatorio abierto al público que tuvo lugar en la Legislatura porteña, el cortejo fúnebre partió rumbo a la Chacarita. El destino final fue el Panteón de la Asociación Argentina de Actores, el lugar sagrado donde descansan las íconos de nuestra cultura. En el trayecto hacia adentro, se vivió uno de los momentos más fuertes de la tarde cuando el reconocido productor teatral Carlos Rottemberg, amigo íntimo y socio de toda la vida de "Beto", ayudó a llevar el cajón con muchísimo dolor.

Las fotos de la despedida hablan por sí solas y muestran a flor de piel la angustia de sus seres más queridos. En medio de tanta tristeza, se la pudo ver a Saula Benavente, quien fue la novia y compañera inseparable de Brandoni durante sus últimos años, fundiéndose en un abrazo recontra emotivo con Guillermo Francella para buscar consuelo.

Mauricio Dayub, Facundo Arana y Marcelo De Bellis estuvieron presentes en la Chacarita. (Crédito: Nahuel Ventura/Diario Crónica)

La caminata hacia el panteón fue acompañada por un sinfín de caras conocidas que quisieron dar el presente. Se lo vio a Guillermo Francella, que no se despegó en ningún momento, caminando codo a codo junto al "Puma" Goity, ambos con la mirada perdida y visiblemente golpeados. Por otro lado, caminaron juntos los actores Mauricio Dayub, Facundo Arana y Marcelo De Bellis, dejando en claro que Brandoni era un maestro súper respetado y querido por actores de todas las generaciones.



