Susana Giménez despidió a Luis Brandoni con un sentido posteo: "Hemos perdido un ‘irrepetible'..."

Sin dudas, la muerte de Luis Brandoni generó un fuerte impacto en el ambiente artístico argentino. Al igual que Guillermo Francella y otras figuras del espectáculo, Susana Giménez despidió al actor de 86 años con un emotivo mensaje en redes sociales.

El actor falleció este lunes 20 de abril. Se encontraba internado en el Sanatorio Güemes de Villa Crespo desde el sábado 11, tras sufrir un accidente doméstico que le provocó un hematoma y obligó a su hospitalización. Con el paso de los días, su estado se agravó hasta el desenlace final.

Durante la tarde del lunes, Susana Giménez recurrió a sus historias de Instagram para expresar su tristeza y recordar al artista con palabras sentidas. "Que tristeza tan grande, se nos fue Beto Brandoni, un grande, un actor maravilloso que toda su vida trabajó sin parar porque era feliz haciéndolo. Hemos perdido un 'irrepetible'", escribió la diva de los teléfonos.

"Por suerte pude verlo en casi todas sus obras de teatro magníficas por cierto y hacer una peli con él: Esa Maldita Costilla, con Loles León y Rossi de Palma. Te extrañaremos siempre Beto querido, descansa en paz", concluyó, visiblemente conmovida.

El posteo de Susana Giménez por la muerte de Luis Brandoni. (Foto: Instagram/ @gimenezsuok).

Susana Giménez y Luis Brandoni compartieron elenco en la pantalla grande en 1999. Allí coincidieron en "Esa maldita costilla", una comedia que reunió a figuras destacadas del espectáculo nacional y que tuvo gran repercusión en su momento.