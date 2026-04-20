El desgarrador adiós de Guillermo Francella a Luis Brandoni: "Muy doloroso..."

El universo de la cultura argentina se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Luis Brandoni a los 86 años. La noticia generó un impacto total en el ambiente artístico, especialmente en Guillermo Francella, quien mantenía un vínculo entrañable con el legendario actor. En diálogo con la prensa, el protagonista de "El encargado" reveló que el triste desenlace ocurrió durante la madrugada tras una involución en su salud, marcando el final de una era para el cine, el teatro y la televisión de nuestro país.

El contexto de este conflicto nace de la profunda admiración que Francella sentía por su colega desde mucho antes de compartir set. Antes de que Adrián Suar los uniera profesionalmente en éxitos como "Durmiendo con mi jefe", Guillermo ya era un ferviente seguidor que lo esperaba a la salida del teatro para saludarlo. Esta relación evolucionó de la idolatría a una amistad profunda que se consolidó en proyectos inolvidables como la película "Mi obra maestra", donde la química entre ambos traspasó la pantalla y se convirtió en un sello distintivo de calidad nacional.

La parte más explosiva de la jornada llegó cuando Francella destacó la pasión civil y el compromiso político que definían la personalidad de "Beto". Según relató su amigo, Brandoni no concebía su vida fuera de la discusión política, al punto de definirla como su "chupete para dormir". Además, subrayó el marcado nacionalismo cultural del actor, quien siempre priorizó transitar contenidos argentinos y se resistía a interpretar piezas de otras nacionalidades, defendiendo siempre el legado de los autores locales en cada uno de sus trabajos.

Guillermo también reveló que siguió de cerca la situación de su colega en las horas previas a su fallecimiento. El actor contó que estuvo en contacto permanente con el entorno del artista para conocer su evolución: "Hablaba para saber el estado de su salud y sabía que desde ayer había una involución". La confirmación final llegó en plena madrugada y lo golpeó de lleno. "Anoche a la 1 am me llamó Carlitos (Rottemberg) y me lo notificó... Muy doloroso", expresó, visiblemente afectado por la pérdida del artista de 86 años.

El desgarrador adiós de Guillermo Francella a Luis Brandoni.

Actualmente, el foco está puesto en las repercusiones y homenajes que se multiplican en todo el país, incluyendo el conmovedor adiós de figuras como Ricardo Darín, quien aseguró que Brandoni será recordado eternamente. La partida del actor deja un legado inmenso que abarca desde la resistencia cultural hasta el éxito masivo en las plataformas de streaming. La familia y los amigos más cercanos, como el productor Carlos Rottemberg, se mantuvieron unidos hasta el último minuto, esperando un desenlace que, aunque previsible por su estado de salud, no deja de ser profundamente doloroso para el gremio.

Finalmente, el arrollador éxito de la carrera de Luis Brandoni vuelve a demostrar que su figura trasciende cualquier color político o género artístico. Lo sucedido en sus últimas horas, rodeado del respeto de sus pares, deja en claro que se fue un verdadero "emblema" de la identidad argentina. El escándalo por el vacío que deja en la industria apenas comienza, mientras el público y sus colegas despiden a quien Francella definió, sin vueltas, como "El Actor".