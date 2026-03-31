Santiago del Moro confía en Messi y los campeones del mundo para mejorar "Gran Hermano Generación Dorada"

"Gran Hermano Generación Dorada" se enfrenta día a día a una paradoja. Por un lado, es el programa más visto de la televisión, incluso con el doble de audiencia que su competencia en algunas noches. Pero por otro, al parecer las cifras no serían las esperadas, comparando esta edición con las anteriores, lo que puede generar problemas con la cantidad y el precio de los auspiciantes que mantienen el ciclo. Tras una noche de especulación, con la gala de eliminación enfrentándose directamente a Mario Pergolini, y batallando duramente con "Es mi sueño" en las noches televisivas, ahora Santiago del Moro espera que "La Scaloneta", con Leo Messi a la cabeza, ayude a mejorar números de su programa.

Según La Pavada de Diario Crónica, con el partido de Argentina vs. Zambia, hoy a las 19.45, que le dejará un gran piso de rating, Santiago del Moro apunta a mejorar el promedio de "GH". Anoche entró a la casa Tamara Paganini, subcampeona de la primera edición, más la eliminación, suman 23 jugadores de esta temporada. Mañana nueva nominación y el grupo que banca a Andrea del Boca se pone firme frente a Yanina Zilli. El ingreso de Tamara generó revuelo y promete reconfigurar las alianzas internas en una convivencia que ya venía tensa por los cruces de las últimas semanas.

El lunes 30 de marzo, El Trece presentó su programa fuerte en el Prime Time, con Mario Pergolini a la cabeza. Con "Gran Hermano Generación Dorada" con más de un mes de ventaja al aire, "Otro día perdido" llegó con una gran invitada y nuevas secciones para pelear en el duelo del rating.

El ciclo de Pergolini tuvo un debut con buenas cifras: alcanzó un pico de 7 puntos durante la entrevista con Luisana Lopilato, aunque el reality de Telefe lo duplicó con un pico de 13.5. La entrada de Tamara Paganini a la casa más famosa sostuvo los números altos del programa de Santiago del Moro.

El estreno de "Gran Hermano Generación Dorada" sumó este año algunos cambios en la dinámica del reality. Un ejemplo de ello es que "La noche de los ex" al frente de Robertito Funes Ugarte pasó de emitirse los viernes a salir al aire los sábados. Incluso ahora se barajaba la posibilidad de una doble emisión, pero la llegada de la serie "Coppola" cambió los planes, lo que despertó rumores de un bajo rendimiento del programa.

Este viernes, después del partido amistoso de la Selección Argentina vs. Mauritania, programan 3 capítulos de "Coppola, el representante", y el sábado continúa con "La noche de los ex". Mientras tanto, siguen negociando con Graciela Alfano y avanzan con la producción. La doble emisión del programa que reúne a exjugadores de distintas ediciones de "Gran Hermano" seguiría en marcha y empezaría a implementarse desde abril.