Mario Pergolini volvió con "Otro día perdido" y dejó un dato clave: cuánto rating hizo frente a "Gran Hermano Generación Dorada"

El lunes 30 de marzo, El Trece presentó su programa fuerte en el Prime Time, con Mario Pergolini a la cabeza. Con "Gran Hermano Generación Dorada" con más de un mes de ventaja al aire, "Otro día perdido" llegó con una gran invitada y nuevas secciones que prometen sorprender, y le pelearon al reality en el duelo del rating, que promete ser feroz. El ciclo de Pergolini ya tuvo una primera temporada exitosa en 2025 y ahora volvió recargado para meterse de lleno en la conversación televisiva. Mientras en "GH" entraba Tamara Paganini, su principal competidor arrancó con buenas cifras que dejaron datos para analizar.

El regreso de Mario Pergolini a la televisión abierta volvió a poner el foco en un dato clave para la industria: el rating. En una pantalla que lucha día a día por mantenerse, el estreno de la segunda temporada de "Otro día perdido" dejó cifras interesantes. El debut del ciclo por El Trece fue seguido por 440.000 espectadores, con un arranque que heredó un piso de 5.7 puntos. A lo largo de la emisión, el programa logró escalar hasta un pico de 7 puntos, consolidando un rendimiento competitivo dentro del prime time, aunque lejos del liderazgo absoluto.

El dato central pasa por cómo se comportó el rating minuto a minuto. En la apertura, el programa se sostuvo en la base que dejó el ciclo previo y rápidamente creció con el monólogo inicial de Pergolini, alcanzando su marca máxima de la noche. Durante la entrevista principal con Luisana Lopilato, que fue la gran invitada de la noche, el ciclo mantuvo números estables por encima de los 6 puntos, con un pico de 6.8, lo que evidencia un público fiel que acompaña el formato. La presencia de la actriz, sumada a los cameos de "Solita" Silveyra y Nico Vázquez, aportaron momentos de alto impacto.

La gran competencia de la noche fue "Gran Hermano Generación Dorada", que volvió a liderar con comodidad. El reality de Telefe alcanzó un pico de 13.5 puntos, duplicando prácticamente la marca del ciclo de El Trece. Este dato confirma una tendencia consolidada en la televisión argentina: los realities siguen dominando el encendido, mientras que los formatos alternativos, como el late show, luchan por posicionarse. La entrada de Tamara Paganini a la casa más famosa generó expectativa y sostuvo los números altos del programa de Santiago del Moro.

El programa, acompañado por Agustín Aristarán y Evelyn Botto, mantuvo la esencia que lo convirtió en una de las propuestas más innovadoras del año pasado. La apuesta de El Trece incluyó una puesta técnica renovada con luces, inteligencia artificial aplicada a la estética y el monólogo de Mario escrito por Borensztein y producido por Diego Guebel. Además, la tribuna con pulsadores para que el público vote en vivo sumó interactividad y dinamismo a la emisión.

Si bien no logró liderar la franja en cuanto rating, el debut se ubica en línea con su mejor marca histórica de 7.1 puntos, lo que indica estabilidad y un público consolidado. El Trece confía en que el ciclo seguirá creciendo con las próximas emisiones, que tendrán invitados de la talla de Oscar Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Gloria Carrá y Pablo Lescano. La guerra por el prime time recién empieza y los números de este lunes marcan el primer round de una pelea que promete dar mucho de qué hablar en las próximas semanas.