Mario Pergolini sale al cruce de "Gran Hermano Generación Dorada": así se prepara "Otro día perdido" para la batalla del rating...

Llegó el 30 de marzo y El Trece presenta su programa fuerte en el Prime Time, con Mario Pergolini a la cabeza. Con "Gran Hermano Generación Dorada" con más de un mes de ventaja al aire, "Otro día perdido" llega con una gran invitada y nuevas secciones que prometen sorprender, y le pelearán al reality en el duelo del rating, que promete ser feroz. El ciclo de Pergolini ya tuvo una primera temporada exitosa en 2025 y ahora vuelve recargado para meterse de lleno en la conversación televisiva. La batalla contra Santiago del Moro y los hermanitos recién empieza.

Según La Pavada de Diario Crónica, recargado "Otro día perdido" compite directo contra "Gran Hermano" esta noche. En el inicio, tipo 22.40 (después de Guido Kaczka), le sumaron cameos realizados por "Solita" Silveyra, nada menos que la primera conductora de "GH" en la historia argentina, y de Nico Vázquez, que llega con su personaje de "Rocky". Dos guiños directos al público que entiende de televisión. Pero eso no es todo: Luisana Lopilato será la primera invitada de lujo de esta nueva etapa, y durante la semana desfilarán Oscar Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Gloria Carrá y Pablo Lescano. Un abanico bien variado que anticipa entrevistas potentes y momentos descontracturados.

Detrás de escena, el equipo afinó cada detalle. Tras los ensayos de Mario, Rada y Evelyn Botto con el público en el estudio, y con la banda "Niño Monja" calentando motores, vienen con todo. Agregaron en la tribuna pulsadores para que la gente del estudio vote cosas que les pregunten los conductores en vivo.

Una mecánica interactiva que busca enganchar al espectador desde la butaca. Y lo técnico no se queda atrás: luces renovadas, inteligencia artificial aplicada a la estética, una escenografía moderna y el monólogo de Mario, escrito por Borensztein y producido por Diego Guebel para El Trece.

El Trece apuesta fuerte a este formato para restarle puntos de rating a su principal competidor. La estrategia es clara: poner a Pergolini, una figura con peso y llegada al público adulto, justo en el horario donde "Gran Hermano" suele arrasar. Con una producción de alto vuelo, invitados de primer nivel y un formato que ya dio buenos resultados el año pasado, "Otro día perdido" sale a la cancha dispuesto a dar pelea. La noche del 30 de marzo marcará el primer round de una guerra que recién empieza. Habrá que ver quién se queda con el control remoto.