Mario Pergolini y "Gran Hermano" se enfrentarán por el rating: los detalles

La noche del lunes 30 de marzo será una muy picante para la televisión argentina. Mario Pergolini volverá con la segunda temporada de "Otro día perdido" (El Trece), ciclo que se emitirá en el mismo horario de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe), que tendrá gala en vivo de eliminación. El formato de entrevistas se medirá cabeza a cabeza con el reality conducido por Santiago del Moro.

Según La Pavada de Diario Crónica, recargado "Otro día perdido" compite directo contra "Gran Hermano" esta noche. En el inicio, tipo 22.40 (después de Guido), le sumaron cameos realizados por "Solita"Silveyra (1ra conductora de GH) y de "Nico" Vázquez ("Rocky"). Tras los ensayos de Mario, Rada y Evelyn Botto, con el público en el estudio, y la banda "Niño Monja", vienen fuerte. Agregaron en la tribuna pulsadores, para que ellos voten cosas que les pregunten los presentadores. Y lo técnico: luces, IA, estética y escenografía, y el monólogo de Mario, escrito por Borensztein y producido por Diego Guebel para El Trece.

"Otro día perdido", con Mario Pergolini, vuelve este lunes 30 de marzo.

El primer programa de Mario Pergolini recibirá de invitada a Luisana Lopilato, quien hará anuncios sobre sus proyectos actorales. Además del estreno de "La pistolera, la leyenda de Pepita", la actriz en mayo filma en Europa y en Argentina con la dirección de Damián Szifrón. Como si fuera poco, fue invitada a entregar premios en los Platino, el próximo 9 de mayo.

La semana seguirá con Oscar Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Gloria Carrá y Pablo Lescano, un abanico de figuras bien diverso que anticipa entrevistas fuertes y momentos descontracturados. Con este grupo de invitados, el ciclo busca instalarse rápido en la conversación y plantarse firme en una pelea televisiva que se viene intensa.