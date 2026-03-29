"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes se salvaron de la gala de eliminación de este lunes 30 de marzo

De cara a una nueva gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada", este domingo 29 de marzo, Santiago del Moro reveló los nombres de los participantes que fueron salvados por el el voto telefónico y, por ende, bajaron de la placa negativa.

El jueves pasado se salvaron de la eliminación dos varones y una mujer: Pincoya, Manuel y Juanicar. En cambio, siguieron en placa de nominados con riesgo de abandonar el reality: Lola, Zilli, Brian, Titi, Luana, Lolo, Franco y Zunino.

En esta ocasión, Del Moro anunció los nombres de los nuevos salvados por el público. Así, bajaron de placa: Lolo, Zunino, Titi y Luana.

De esta manera, siguen en placa de nominados: Lola, Zilli, Brian y Zilli. Uno de ellos se convirtirá en el sexto eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada".