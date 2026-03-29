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FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 30 de marzo, según las encuestas

La competencia atraviesa horas decisivas tras movimientos recientes y ya hay tendencias que podrían definir quién abandona el reality de Telefe. Enterate más, en la nota.

Los participantes de "Gran Hermano: Generación Dorada" atraviesan jornadas cargadas de nerviosismo luego de la tensión de Andrea del Boca y la salida voluntaria de Jenny Mavinga. En ese contexto, crece la incertidumbre por el reemplazo de la concursante congoleña y también por la próxima eliminación.

Después de la gala de nominación del miércoles, la placa negativa quedó conformada por Lola, Juanicar, Pincoya, Manu, Zilli, Brian, Titi, Luana, Lolo, Franco y Zunino. Sin embargo, el jueves Santiago del Moro sorprendió al anunciar, de manera aleatoria, a los primeros salvados: Pincoya, Manuel y Juanicar.

Con este escenario abierto, las miradas se posan en los sondeos digitales que empiezan a delinear un posible desenlace. Según una encuesta de la cuenta "Mundo Famosos" en su canal de difusión de Instagram, Titi (3,4%) y Lolo (3,9%) aparecen como los más respaldados por el público.

Un poco más atrás se ubican Zili (6,7%), Zunino (8,8%) y Lola (9,2%), quienes aún mantienen posibilidades de continuar en el juego, aunque con menor ventaja frente al resto de sus compañeros.

En la zona más comprometida quedan Luana (13,4 %) y Franco (25,1%). Aunque, quien parece correr mayor riesgo es Brian, con el 29,2% de los votos. De sostenerse esta tendencia, todo indicaría que sería el próximo en abandonar la casa este lunes 30 de marzo, en una gala que promete ser determinante.

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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