Andrea del Boca y Yanina Zilli, una guerra sin tregua en "Gran Hermano Generación Dorada": "No se soportan..."

Este domingo 29 de marzo, "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) repasó la explosiva rivalidad entre Andrea del Boca y Yanina Zilli en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada". Las famosas no solo no se llevan bien, sino que protagonizan discusiones de las más acaloradas, siendo las mayores creadoras de contenido en el reality de Telefe.

"Guerra en Gran Hermano. Yanina Zilli y Andrea del Boca se torearon fiero. Gritos, acusaciones y bronca. No se soportan", leyeron las placas rojas los conductores Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

Luego, en el programa pusieron en pantalla el último enfrentamiento entre la actriz y la exvedette. Fue después de que Del Boca expusiera ante Santiago del Moro que alguien no tiró la cadena en el baño, lo que despertó la reacción de Zilli, quien se sintió acusada delante de todos sus compañeros.

El tenso cruce entre Andrea del Boca y Yanina Zilli en "Gran Hermano".

"Hay otras maneras de hacer contenido, más inteligente", arremetió la rubia contra la pelirroja, quien le contestó: "No te preocupes, que yo hago el contenido que se me canta".

Entre gritos, Yanina apuntó contra Andrea: "Buscate tu propio contenido, hacete una novela acá. ¡Porque no te escribieron un libreto!". Mientras tanto, en una conversación con Jessica Maciel, Del Boca defenestró a Zilli: "¿Sabes qué le molesta? Que yo desde los cinco años soy protagonista y encabezo. Si subestiman las novelas, subestiman al público".

Otro de los temas que dispararon discusiones entre las mujeres del espectáculo fue el romance que mantuvo cada una con Luis Miguel, debido a que a Yanina Zilli no le gustó que Andrea del Boca contara su affaire con el artista mexicano.