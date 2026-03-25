Luisana Lopilato será la primera invitada de Mario Pergolini en "Otro día perdido": los detalles

Luego de un 2025 lleno de éxitos, "Otro día perdido" vuelve a la pantalla de El Trece con una segunda temporada recargada. El programa de Mario Pergolini hará su regreso el 30 de marzo a las 22.30 horas con Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto. Con varias sorpresas, se conoció que Luisana Lopilato será la primera invitada de lujo.

Tal como dijo La Pavada de Diario Crónica, Luisana Lopilato está en casa de Nordelta con sus hijos y es la primera gran invitada de Mario Pergolini. Comparte tiempo con sus amigas de Erreway. Tiene varios anuncios, el estreno de "La pistolera, la leyenda de Pepita". Y en mayo filma en Europa y en Argentina con la dirección de Damián Szifrón. Fue invitada a entregar premios en los Platino, el próximo 9 de mayo.

"Otro día perdido" vuelve el lunes 30 de marzo a El Trece.

La semana seguirá con Oscar Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Gloria Carrá y Pablo Lescano, un abanico de figuras bien diverso que anticipa entrevistas fuertes y momentos descontracturados. Con este grupo de invitados, el ciclo busca instalarse rápido en la conversación y plantarse firme en una pelea televisiva que se viene intensa.

Cabe destacar que "Otro día perdido" con Mario Pergolini se medirá cabeza a cabeza con Santiago del Moro y "Gran Hermano Generación Dorada". El Trece buscará restarle puntos de rating a su principal competidor (Telefe) con la apuesta a una figura y un formato que ha dado buenos resultados el año anterior.