"Otro día perdido" pierde una pieza clave: ¿Quién no acompañará a Mario Pergolini en la segunda temporada?

Mientras los reflectores apuntan a Guido Kaczka con "Es mi sueño", con Abel Pintos como la estrella más buscada, en El Trece ya se ultiman los detalles para el regreso de una de las figuras más importantes de su grilla: Mario Pergolini vuelve con la segunda temporada de "Otro día perdido". El conductor se prepara para enfrentar en la competencia directa a Santiago del Moro y al tanque del reality de Telefe. Pero en 2026, el ciclo va a contar con una baja sensible, que en la primera temporada fue primordial.

Según La Pavada de Diario Crónica, esta segunda temporada no contará con Dante Gebel, que tenía su segmento los viernes. Lo curioso es que tampoco se harán los especiales del pastor desde Los Ángeles, algo que en 2025 generó gran repercusión. La ausencia del cómplice de Pergolini sorprende porque su participación había sido uno de los pilares del éxito del programa en su primera etapa. Por ahora, desde la producción no confirmaron si habrá algún reemplazo para cubrir ese espacio o si la estructura del ciclo se modificará.

Dante Gebel no estará con Mario Pergolini en "Otro día perdido".

El lunes 30 de marzo es la fecha marcada en el calendario. Durante esta semana, el movimiento se concentra en los estudios de La Corte, donde el equipo técnico prueba luces, sonido y todos los detalles de la puesta. También se realizan las primeras pruebas con la banda en vivo y ajustes de escenografía para el regreso del ciclo, que busca mantener el tono irónico y el ritmo que caracteriza al conductor.

La escenografía va con toques, minicambios, misma banda, luz distinta y los invitados que están cerrando. La idea del canal es llegar al estreno con el formato aceitado y un show sólido para competir en una franja caliente.

En paralelo, el conductor también genera expectativa en redes sociales. Días atrás subió un video a su cuenta de Instagram donde mezcla humor y ternura para anunciar la nueva temporada. En el clip aparece un pequeño gato recorriendo los estudios de El Trece donde se graba el ciclo.

El felino juega sobre el escritorio del conductor y en un momento tira un portarretrato con la foto de Pergolini, como si el lugar todavía guardara su presencia. "El que se va sin que lo echen... vuelve", escribió Mario en la descripción, una frase cargada de ironía que muchos interpretan como un guiño a su segundo año consecutivo en televisión.

La semana del 23 arranca otra etapa clave: los ensayos con el propio Pergolini junto a Agustín "Rada" Aristarán, Evelyn Botto y el resto del equipo que acompaña el programa. Mientras tanto, la productora Boxfish también mantiene actividad internacional: continúa en España con "Top Chef" para RTVE, donde el ganador se lleva 100.000 euros, y más adelante prepara el lanzamiento de "99 to Beat" en Antena 3.

Pero acá, lo que tiene en vilo a los seguidores del ciclo es saber cómo funcionará "Otro día perdido" sin la presencia de Dante Gebel, cuyo humor y conexión con Pergolini se había convertido en un sello distintivo del programa.