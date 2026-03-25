Mario Pergolini prepara el estreno de "Otro día perdido" con invitados de lujo y grandes sorpresas: los detalles

La cuenta regresiva para el estreno de la segunda temporada de "Otro día perdido" ya está en marcha. Así, Mario Pergolini se prepara para enfrentar en la competencia directa a Santiago del Moro y "Gran Hermano: Generación Dorada" con grandes invitados y una apuesta fuerte desde el primer día, en una franja caliente donde cada punto de rating vale oro.

Según informaron en La Pavada del Diario Crónica, y tal como ya habían adelantado en esa sección, "Otro día perdido" sale el lunes 30 a las 22.30 con Pergolini, Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto, en un regreso que trae varias sorpresas. No será una vuelta más: el programa suma nuevas secciones que apuntan a renovar el formato, con una dinámica más ágil y pensada para enganchar al público desde el arranque.

Además, habrá guiones fuertes de Ale Borenzstein para Mario, una marca registrada que promete humor filoso, mirada crítica y momentos que seguramente van a dar que hablar. El conductor apuesta a ese tono que lo caracteriza, con contenido que mezcla actualidad, ironía y cierta incomodidad, un combo que suele generar repercusión.

La semana arranca con Luisana Lopilato, Oscar Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Gloria Carrá y Pablo Lescano, un abanico de figuras bien diverso que anticipa entrevistas fuertes y momentos descontracturados. Con este grupo de invitados, el ciclo busca instalarse rápido en la conversación y plantarse firme en una pelea televisiva que se viene intensa.