Quién fue eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada" hoy

La temperatura sube en "Gran Hermano Generación Dorada", entre polémicas, peleas, renuncias inesperadas y nuevos participantes, como la entrada de Tamara Paganini ocurrida hace minutos. El reality de Telefe que conduce Santiago del Moro tuvo una nueva gala de eliminación en vivo, y uno de los "hermanitos", en semana de votación positiva, debió abandonar la casa. Los que no pudieron dejar la placa durante la semana fueron Lola Tomaszeuski, Franco Poggio, Braian Sarmiento y Yanina Zilli, por lo que entre ellos se dirimió el nuevo eliminado, por el voto del público. La noche prometía emociones fuertes y no defraudó.

La gala empezó con la tensión a flor de piel. Santiago del Moro, fiel a su estilo, fue estirando los tiempos y generando expectativa. Uno a uno, los nombres de los salvados fueron apareciendo en la pantalla gigante del estudio. Los participantes miraban fijo, sin respirar, mientras el conductor lesía los porcentajes de votos positivos. Las caras de alivio se sucedieron con las de angustia. Hasta que quedaron dos: Franco Poggio, más conocido por ser el novio de Lizardo Ponce, y Brian Sarmiento. La espera en la casa se hizo eterna, con lo preparativos para la entrada de Tamara Paganini en el medio, por lo que los participantes no podían ocultar su ansiedad.

El eliminado fue Franco Poggio, y la cosa cambió de tono. Franco era uno de los personajes más extraños de la edición, con un carácter que le generó tanto aliados como enemigos. Su salida provocó festejos en un sector de la casa y caras largas en otro. Los que lo querían afuera respiraron aliviados, mientras sus amigos más cercanos no salían de su asombro. "No me lo esperaba", repetían una y otra vez. Franco se fue con la cabeza alta, pero dejando un vacío de confrontación que algunos celebraron y otros lloraron.

La eliminación sorprendió a muchos, sin importar quién cayó. Las reacciones cruzadas no se hicieron esperar y adentro empezaron a gestarse nuevas rispideces. Brian, quien se salvó a último momento en una votación muy peleada, comenzó a gritar y saltar junto a Danelik, Martín, Solange, Luana y hasta Emanuel, a pesar de algunos chispazos del pasado.

Quienes querían que se fuera el participante eliminado festejaron a escondidas, mientras los que lo bancaban prometieron venganza. La convivencia quedó más tensa que nunca y las próximas nominaciones prometen ser un campo de batalla. Una cosa es segura: en "Gran Hermano Generación Dorada", el juego está más caliente que nunca.