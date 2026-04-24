Gimena Accardi y Seven Kayne, juntos otra vez: los detalles

Gimena Accardi, que recientemente habló públicamente del duelo interno tras el final de su matrimonio con Nicolás Vázquez, habría encontrado el amor en Seven Kayne, el cantante con quien filmó "TILF", la primera serie que tuvo a la actriz también como directora. Aunque nunca blanquearon del todo, ahora se supo que Gimena y Seven estarán juntos otra vez. La relación va en serio y ya piensan en nuevos proyectos.

Según La Pavada de Diario Crónica, va en serio lo de Gimena Accardi con Seven Kayne (Joaquín Cordovero). El cantante no es ningún random, y con él ya están viendo para grabar la segunda temporada del drama erótico vertical "TILF". La serie se puede ver en Olga y participó en el Festival de Málaga. Dicho esto, la actriz y conductora será la segunda invitada de "Las chicas de la culpa" este domingo. Por lo demás, no se ven todos los días con Vázquez, pero la relación es buena.

Gimena y Seven se conocieron trabajando en "TILF", una serie pensada para formatos verticales como TikTok o Reels. La trama: Gimena interpreta a una profesora que tiene un vínculo prohibido con su alumno, interpretado por Seven Kayne en su debut como actor.

Además de protagonizarla, Accardi es guionista y codirectora del proyecto. Al principio dijeron que los besos apasionados eran "puro marketing", pero la química traspasó la pantalla. En enero de 2026 los captaron besándose en una fiesta en Mar del Plata. En marzo, en el Festival de Cine de Málaga, compartieron la misma habitación de hotel.

Este es el primer romance público de Gimena tras su separación de Nicolás Vázquez a finales de 2025, después de casi 20 años de relación. Seven Kayne tiene 26 años, es uno de los referentes del trap y el pop urbano en Argentina. Gimena tiene 40.

La diferencia de edad de 14 años generó comentarios en redes. Pero a ellos no parece importarles. La actriz pasó el duelo, rehizo su vida y ahora apuesta a un amor joven, talentoso y con futuro artístico compartido. La segunda temporada de "TILF" los tendrá otra vez frente a frente. Y esta vez, con menos ficción y más verdad.