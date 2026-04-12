Moria Casán, tras el primer tráiler de su biopic en Netflix: "Me gustaría hacer un reality de drag queen..."

Este domingo 12 de abril, "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) puso en pantalla el primer tráiler sobre la serie de Moria Casán, que se estrenará el 14 de agosto en Netflix, dos días antes del cumpleaños número 80 de la One. Al respecto y mucho más habló la diva en un diálogo exclusivo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, donde reveló que le gustaría conducir un reality de drag queen.

Moria afirmó que antes de la propuesta de la empresa de la "N" roja gigante estaba a punto de cerrar contrato con otra plataforma de streaming. "Estaba por firmar para hacer una película con otro sello", señaló.

"Es una vida tan mágica y dura también. Nunca apelé a la victimización, no la voy a romantizar. Pero va a tener todo como un cariz poético", anticipó la One sobre la producción que repasará su vida y trayectoria artística. Y destacó lo que representa para ella: "Es un gran honor. Me impresiona mi llegada en el sentido de la comunicación, una llegada global".

Consultada sobre la fórmula de su éxito y vigencia, aun en las generaciones más jóvenes, expresó: "El techo es no creértela, seguir trabajando como el primer día. Vos misma con tu misma pasión, profesionalismo y entrega todos los días".

"El techo es la salud maravillosa que tengo y me ha permitido seguir. Nunca falté al teatro. Soy medio extraterrestre, medio diferente. Me estudian como si estuviera en un sarcófago, cual arqueólogo", completó.

Sobre su activa rutina laboral, Moria Casán puntualizó: "No tengo un solo día libre". La estrella lleva adelante un programa semanal "La mañana de Moria" (El Trece) y hace teatro de miércoles a domingos con "Cuestión de género".

Acerca de las actrices (Cecilia Moran, Griselda Siciliani y Sofía Gala) que actuarán de ella en sus distintas etapas de vida, Moria Casán dejó en claro que ella no tuvo intervención alguna. "Vino de parte de la empresa. Yo no sabía. A Sofía la llamaron el mismo que le regalé un coche para que tenga libertad", detalló.

Y fue más allá al compartir su filosofía de vida: "Vivo lo que se me presenta en el presente. Tengo experiencia y trayectoria acumuladas, pero sigo como si fuera el primer día de todo. No pongo piloto automático. No pierdo las ganas y el disfrute. Debe ser porque empecé sin saber que iba a empezar".

Ante la pregunta de si le quedan sueños pendientes, Moria respondió: "Lo que me ofrezcan. Nunca pienso en algo que pueda hacer porque en mi vida siempre fue todo tan mágico que me ofrecieron y entré a todos los lados sin saber que iba a entrar". En ese entonces, mencionó que quiere hacer "un reality de drag queen" para trabajar con "la gente de la diversidad".