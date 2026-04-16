Betiana Blum rompió el silencio tras su enfrentamiento con Moria Casán: "No vivo del escándalo..."

Lo que parecía un saludo cordial entre dos figuras del espectáculo terminó convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más comentados. El cruce entre Betiana Blum y Moria Casán expuso diferencias que rápidamente trascendieron el ámbito teatral y se instalaron en los medios.

El origen de la polémica

Todo comenzó cuando Blum asistió a ver la obra protagonizada por Moria. Tras la función, se acercó al camarín con la intención de saludar, pero la situación tomó otro rumbo.

Según explicó la propia actriz, su comentario apuntó a una mirada profesional: "La obra tiene un primer acto donde tiene mucho texto y que de pronto es un poquito más pesado", señaló, y agregó que en el lenguaje teatral propuso "peinar" la obra, es decir, ajustar partes del texto para lograr mayor fluidez.

La reacción de Moria

La respuesta de Moria Casán fue inmediata y contundente. Según relató Blum, "No llegué a decir más que dos palabras... ‘¡Acá hay un director!', me gritó Moria. Yo quedé... no dije más nada", describiendo el momento de tensión en el camarín.

Del otro lado, Moria también fue tajante al referirse al episodio y dejó en claro su postura sobre los límites en su espacio de trabajo.

"No vivo del escándalo"

Lejos de profundizar el conflicto, Betiana Blum eligió bajar el tono de la situación. En ese sentido, expresó: "A lo mejor Moria tenía un mal día, no sé ni me interesa entrar en eso", marcando distancia de la polémica.

Además, fue clara respecto a su forma de manejar este tipo de situaciones: "Yo mi carrera y mi trabajo lo hago con el trabajo, no vivo del escándalo ni nada que se parezca", dejando en evidencia su postura frente a la exposición mediática.

Dos miradas opuestas

Mientras Blum sostuvo que su intención fue aportar desde lo profesional, Moria interpretó el comentario como una intromisión en la dirección de la obra.

La propia Casán lo expresó con firmeza al recordar el momento: "Esta viene y me empieza a decir clases de lo que teníamos que hacer... ¡Mi amor, tenemos un director!", defendiendo su espacio y su equipo de trabajo.

Un conflicto que deja expuestas diferencias

El episodio dejó en evidencia una clara diferencia de enfoques entre ambas actrices. Lo que una consideró un aporte entre colegas, la otra lo vivió como una falta de respeto.

Más allá del cruce, la situación refleja cómo los límites dentro del ámbito profesional pueden interpretarse de maneras muy distintas.

Una tensión que baja pero no se apaga

Aunque Betiana Blum intentó desactivar el conflicto con declaraciones más conciliadoras, el cruce con Moria Casán sigue generando repercusiones.

Entre versiones cruzadas y frases contundentes, el episodio suma un nuevo capítulo a las tensiones del mundo del espectáculo, donde cada palabra puede escalar mucho más allá del escenario.