Cecilia Roth reveló el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: "Mi hijo me dijo.."

Desde hace meses, las versiones sobre un posible romance entre Fito Páez y Sofía Gala no dejan de crecer. Fotos compartidas, comentarios y guiños en redes alimentaron las sospechas, pero ahora una voz cercana aportó un dato clave que vuelve a poner el tema en agenda.

El comentario que encendió todo

Quien habló fue Cecilia Roth, ex pareja del músico, durante su paso por el programa de Moria Casán.

En medio de la charla, la actriz dejó una frase que no pasó desapercibida: "En el rodaje hablamos mucho con Sofía pero a mí no me cuenta nada. Eso sí, el otro día mi hijo me dijo que su papá le había comentado que está con ella... Pero bueno, eso me dijo Martín. Yo no digo nada", expresó entre risas, deslizando información que rápidamente generó repercusión.

Un vínculo que viene de hace tiempo

Más allá de los rumores actuales, Roth también dejó en claro que la relación entre Fito Páez y Sofía Gala no es nueva. Según contó, existe un lazo previo que se construyó con los años.

En ese sentido, explicó que su hijo mantiene una buena relación con la actriz y aseguró que "siempre fue amiga de Fito y sabe querer de verdad", destacando el cariño que hay de por medio.

Entre rumores y señales

Las versiones sobre este posible romance no surgieron de la nada. En los últimos meses, ambos compartieron imágenes en redes sociales que muchos interpretaron como señales de una relación más cercana que la amistad.

Incluso, Moria Casán había hecho referencia al tema en distintas oportunidades, aunque aclarando que no tenía confirmaciones concretas.

Una relación que sigue generando dudas

A pesar de las palabras de Roth, el vínculo entre el músico y la actriz sigue sin una confirmación oficial. Sin embargo, el testimonio aporta un nuevo elemento a una historia que ya venía dando que hablar.

El hecho de que la información provenga del entorno cercano le suma peso a una versión que, hasta ahora, se movía en el terreno de las especulaciones.

Una historia que sigue abierta

Las declaraciones de Cecilia Roth volvieron a poner el foco sobre Fito Páez y Sofía Gala.

Con frases que combinan humor y cierta cautela, la actriz dejó entrever una realidad que todavía no fue confirmada públicamente, pero que sigue sumando indicios en una historia que mantiene la atención del mundo del espectáculo.