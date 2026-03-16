Para Fito Páez, Rosario y Sofía Gala siempre están cerca: el video juntos

Rosario vivió una de esas noches que quedan grabadas en la memoria colectiva. Frente al río Paraná y con el Monumento Nacional a la Bandera como escenario imponente, Fito Páez protagonizó un recital gratuito que reunió a cerca de 300.000 personas y selló un reencuentro histórico entre el músico y su ciudad natal. La presentación, realizada este domingo 15 de marzo, convocó a una multitud que comenzó a concentrarse desde temprano en el parque ubicado frente al monumento, en una postal que con el correr de las horas se volvió cada vez más impactante.

El show fue el cierre de una serie de conciertos especiales que el artista realizó en Rosario durante la semana y que culminó con este espectáculo masivo al aire libre. Cuando el músico apareció en el escenario cerca de las 20, la explanada y los parques aledaños ya estaban colmados de público. Familias, grupos de amigos y fanáticos de distintas generaciones se habían instalado desde la tarde con reposeras, mates y banderas para asegurarse un lugar frente al escenario.





Las estimaciones oficiales proporcionadas por el gobierno de Santa Fe señalaron que alrededor de 280.000 personas ya se encontraban en el lugar cuando comenzó el recital, cifra que luego se acercó a los 300.000 asistentes. La magnitud de la convocatoria convirtió a la presentación en una de las más multitudinarias de los últimos años en la ciudad y en uno de los eventos culturales más importantes del calendario rosarino.

La noche tuvo un fuerte valor simbólico para el músico, que volvió a tocar en su ciudad natal después de recorrer escenarios internacionales. En esta ocasión, el concierto tuvo además un carácter especial: Fito Páez decidió no cobrar honorarios para que el espectáculo pudiera ser abierto y gratuito para todo el público. De ese modo, miles de personas pudieron reunirse frente al monumento y compartir una noche marcada por la música y la emoción colectiva. El show comenzó con "Tema de Piluso", una de las canciones más representativas de su repertorio, y el público respondió de inmediato coreando el estribillo "Rosario siempre estuvo cerca". Desde ese momento, el recital se transformó en un viaje por las distintas etapas de la carrera del artista rosarino, con un repertorio que incluyó algunos de los clásicos más celebrados del rock argentino.

Para garantizar la seguridad y la organización de una convocatoria tan masiva, se desplegó un operativo especial en la zona del monumento. Hubo cortes de tránsito en los alrededores, refuerzo en el transporte público y presencia de más de un centenar de policías para custodiar el evento. El dispositivo permitió que la jornada se desarrollara con normalidad pese a la enorme cantidad de personas presentes. Ese mismo escenario volvió a recibirlo el viernes, día en que celebró su cumpleaños número 63 con un espectáculo especial en el que presentó "Novela", uno de sus proyectos musicales más recientes. La serie de conciertos culminó finalmente con la presentación gratuita frente al Monumento a la Bandera, que reunió a la ciudad entera en torno a su música.

Antes de comenzar el show, circuló un video del músico y de la actriz Sofía Gala mientras caminaban de manera relajada por la zona de camarines, detrás del escenario principal. La grabación se viralizó rápidamente en las redes sociales y despertó el entusiasmo de los seguidores de ambas figuras. La dupla arribó al predio minutos antes de que el rosarino subiera a cantar frente a una multitud récord. Ambos lucieron un estilo coordinado que no pasó desapercibido para los presentes en el sector técnico. El artista y la hija de Moria Casán vistieron totalmente de negro y utilizaron anteojos oscuros durante su recorrido hacia el escenario. Los fanáticos interpretaron esta imagen visual como un gesto de complicidad absoluta y sincronía estética entre los dos.